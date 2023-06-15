В столице ХМАО появилась палатка для привлечения контрактников на СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ХМАО воспользовались проведением фестиваля «Российская студвесна» для привлечения контрактников для участия в СВО. Палатку с агитацией установили на центральной площади Ханты-Мансийска, рядом проводятся мероприятия фестиваля, на который съехались 2 тысячи студентов колледжей 68 регионов РФ, сообщает журналист URA.RU.

«Палатку с агитацией по привлечению на военную службу по контракту, сотрудниками военкомата и амуницией, которую выдает Югра и Минобороны, установили на центральной площади Ханты-Мансийска. Рядом проводятся мероприятия фестиваля, на который съехались две тысячи студентов колледжей из 68 регионов РФ. Сооружение на обходе локаций „Студвесны“ проинспектировала губернатор Комарова», — передает корреспондент.

Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что раньше палатка стояла в другой части города. «К «Студвесне» ее разместили в самом центре, рассчитывая, что во время фестиваля ее увидят больше жителей и гостей города, и это привлечет новых контрактников. «В других городах Югры тоже применяют этот способ — он, на удивление, оказался действенным. За неделю число рекрутов подросло — сказываются дополнительные бонусы, если контрактник поедет от ХМАО. Возможно, что кто-то из иногородних студентов захочет отправиться на СВО из нашего региона», — сообщил инсайдер.

Глава департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов подтвердил, что палатку переставили, но опроверг, что это связано с проведением фестиваля. «На нашем фестивале есть аллея вакансий, где студенты могут найти работу. Но эта палатка была и раньше, просто стояла в других частях Ханты-Мансийска. К „Студвесне“ ее установка не имеет отношения», — прокомментировал Самохвалов.