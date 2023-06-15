Челябинцев предупредили о взрывах на военном заводе

Население просят не беспокоиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинска и Копейска 16 июня предупредили о взрывах, которые могут раздаваться на оборонном заводе, выполняющего военный заказ. Как сообщили в Главном управлении МЧС по области, таким образом предприятие утилизирует отходы производства.

«Сегодня, 16 июня, с 08.30 до 15.00 на одном из предприятий Челябинска и Копейска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее,13 июня, жителей Челябинска также предупредили о звуках взрывах, которые могут раздаваться на одном из заводов города. А месяц под Челябинском в районе Старокамышинска прогремели на полигоне взрывы в ходе испытания труб на прочность для нового газопровода в Китай.