15 июня 2023

Челябинцев предупредили о взрывах на военном заводе

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Население просят не беспокоиться Фото:

Жителей Челябинска и Копейска 16 июня предупредили о взрывах, которые могут раздаваться на оборонном заводе, выполняющего военный заказ. Как сообщили в Главном управлении МЧС по области, таким образом предприятие утилизирует отходы производства.

«Сегодня, 16 июня, с 08.30 до 15.00 на одном из предприятий Челябинска и Копейска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее,13 июня, жителей Челябинска также предупредили о звуках взрывах, которые могут раздаваться на одном из заводов города. А месяц под Челябинском в районе Старокамышинска прогремели на полигоне взрывы в ходе испытания труб на прочность для нового газопровода в Китай.

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Жителей Челябинска и Копейска 16 июня предупредили о взрывах, которые могут раздаваться на оборонном заводе, выполняющего военный заказ. Как сообщили в Главном управлении МЧС по области, таким образом предприятие утилизирует отходы производства. «Сегодня, 16 июня, с 08.30 до 15.00 на одном из предприятий Челябинска и Копейска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — заявили в пресс-службе ведомства. Ранее,13 июня, жителей Челябинска также предупредили о звуках взрывах, которые могут раздаваться на одном из заводов города. А месяц под Челябинском в районе Старокамышинска прогремели на полигоне взрывы в ходе испытания труб на прочность для нового газопровода в Китай.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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