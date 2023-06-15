Встреча прошла в новом штабе общественной поддержки ЕР Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Вице-губернатор Олег Чемезов вместе с мэром Алексеем Орловым впервые собрал победителей праймериз «Единой России» на установочную (закрытую) встречу. По данным URA.RU, в своем выступлении Чемезов, не называя фамилий, предупредил о «врагах».

Интересно, что в зале в этот момент находились не только кандидаты, приятные Орлову и Чемезову, но и представители антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») — депутаты Тимофей Жуков, Антон Швалев и Виталий Чачин. Не пришли депутаты Владимир Стругов и спикер думы Игорь Володин — он в командировке в Москве.

«Чемезов призвал собравшихся помнить о врагах, дал понять, что зайти в гордуму „на горбу Орлова и [вице-мэра Сергея] Плахотина не получится“, нужно начинать работать в округах, выходить к людям», — поделился один из участников. Второй собеседник подтвердил, что посыл от Чемезова был именно такой, и добавил, что Чемезов (опять же, без конкретики) указал, что в городе есть сразу несколько округов, где победа представителям «Единой России» не гарантирована. Орлов же в своей речи якобы в основном говорил о цифрах — строительство соцобъектов, ключевые показатели городской экономики.

Как писало URA.RU, Кочетков, по итогам праймериз не сумевший расширить свое представительство в списках «Единой России» (в округах победили лишь те, кого одобрил губернатор Евгений Куйвашев), поведет своих кандидатов, скорее всего, от «Справедливой России». Глава региона предварительно такую схему одобрил.

В действующем созыве гордумы Кочетков контролирует крупнейшую фракцию. Орлов хочет ее сократить — чтобы не испытывать давление при принятии принципиальных решений.

Промэрские кандидаты от УГМК — Алексей Смирнов и Дмитрий Сторожилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутату Тимофею Жукову гарантировали проходное место в партсписке ЕР — как участнику СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Антон Швалев (справа) из фракции Кочеткова оказался в затруднительном положении: изначально ему обещали, что он получит проходное место в списке ЕР, но мэрия его технично сместила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU