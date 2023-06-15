15 июня 2023

Зам Куйвашева собрал кандидатов в гордуму Екатеринбурга — предупредить о врагах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча прошла в новом штабе общественной поддержки ЕР
Встреча прошла в новом штабе общественной поддержки ЕР Фото:

Вице-губернатор Олег Чемезов вместе с мэром Алексеем Орловым впервые собрал победителей праймериз «Единой России» на установочную (закрытую) встречу. По данным URA.RU, в своем выступлении Чемезов, не называя фамилий, предупредил о «врагах».

Интересно, что в зале в этот момент находились не только кандидаты, приятные Орлову и Чемезову, но и представители антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») — депутаты Тимофей Жуков, Антон Швалев и Виталий Чачин. Не пришли депутаты Владимир Стругов и спикер думы Игорь Володин — он в командировке в Москве.

«Чемезов призвал собравшихся помнить о врагах, дал понять, что зайти в гордуму „на горбу Орлова и [вице-мэра Сергея] Плахотина не получится“, нужно начинать работать в округах, выходить к людям», — поделился один из участников. Второй собеседник подтвердил, что посыл от Чемезова был именно такой, и добавил, что Чемезов (опять же, без конкретики) указал, что в городе есть сразу несколько округов, где победа представителям «Единой России» не гарантирована. Орлов же в своей речи якобы в основном говорил о цифрах — строительство соцобъектов, ключевые показатели городской экономики.

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Как писало URA.RU, Кочетков, по итогам праймериз не сумевший расширить свое представительство в списках «Единой России» (в округах победили лишь те, кого одобрил губернатор Евгений Куйвашев), поведет своих кандидатов, скорее всего, от «Справедливой России». Глава региона предварительно такую схему одобрил.

В действующем созыве гордумы Кочетков контролирует крупнейшую фракцию. Орлов хочет ее сократить — чтобы не испытывать давление при принятии принципиальных решений.

Участники собрания в штабе по поддержке ЕР. Екатеринбург
Промэрские кандидаты от УГМК — Алексей Смирнов и Дмитрий Сторожилов
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Участники собрания в штабе по поддержке ЕР. Екатеринбург
Депутату Тимофею Жукову гарантировали проходное место в партсписке ЕР — как участнику СВО
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Участники собрания в штабе по поддержке ЕР. Екатеринбург
Антон Швалев (справа) из фракции Кочеткова оказался в затруднительном положении: изначально ему обещали, что он получит проходное место в списке ЕР, но мэрия его технично сместила
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Вице-губернатор Олег Чемезов вместе с мэром Алексеем Орловым впервые собрал победителей праймериз «Единой России» на установочную (закрытую) встречу. По данным URA.RU, в своем выступлении Чемезов, не называя фамилий, предупредил о «врагах». Интересно, что в зале в этот момент находились не только кандидаты, приятные Орлову и Чемезову, но и представители антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») — депутаты Тимофей Жуков, Антон Швалев и Виталий Чачин. Не пришли депутаты Владимир Стругов и спикер думы Игорь Володин — он в командировке в Москве. «Чемезов призвал собравшихся помнить о врагах, дал понять, что зайти в гордуму „на горбу Орлова и [вице-мэра Сергея] Плахотина не получится“, нужно начинать работать в округах, выходить к людям», — поделился один из участников. Второй собеседник подтвердил, что посыл от Чемезова был именно такой, и добавил, что Чемезов (опять же, без конкретики) указал, что в городе есть сразу несколько округов, где победа представителям «Единой России» не гарантирована. Орлов же в своей речи якобы в основном говорил о цифрах — строительство соцобъектов, ключевые показатели городской экономики. Как писало URA.RU, Кочетков, по итогам праймериз не сумевший расширить свое представительство в списках «Единой России» (в округах победили лишь те, кого одобрил губернатор Евгений Куйвашев), поведет своих кандидатов, скорее всего, от «Справедливой России». Глава региона предварительно такую схему одобрил. В действующем созыве гордумы Кочетков контролирует крупнейшую фракцию. Орлов хочет ее сократить — чтобы не испытывать давление при принятии принципиальных решений.
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