Куда поехать отдыхать летом в России

Россияне могут отдохнуть на благоустроенных пляжах Ялты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самыми популярными направлениями для отдыха в России являются Анапа, Ейск и Абхазия. URA.RU рассказывает, как и куда лучше отправиться летом.

Ейск. Курорты этого города смогут удивить туристов парусным спортом и кайтсерфингом. Также в регионе есть санитарно-курортные учреждения и красивая природа. До города можно доехать прямым рейсом на поезде или на самолете. Потребуется прилететь в Ростов-на-Дону, а оттуда добраться до Ейска на автобусе.

Абхазия. В регионе есть много прекрасных курортов, среди которых: Сухум, Гагра, Пицунда, Новый Афон и другие. Практически вся береговая полоса Абхазии — это пляжи, благоустроенные или дикие. Чтобы туда попасть, сначала придется прилететь на самолете до Сочи, а потом воспользоваться наземным транспортом. Также можно добраться прямым рейсом в Сухум. Поезда до туда ходят круглый год из Москвы и Санкт-Петербурга, а летом — еще и из Самары и Белгорода.

Ялта. Курорт известен, как жемчужина Черного моря. В 2023 году цены на отдых в Ялте снизились на 25-30%. Туристы смогут посетить канатную дорогу, ведущую на горную вершину Ай-Петри и увидеть своими глазами Белую дачу писателя Антона Чехова. Пляжи курорта привлекают тысячи туристов. Они далеко не один раз становились обладателями Голубого флага за чистоту и благоустроенность. Добраться можно на самолете до Сочи, либо прямым поездом до Симферополя или Севастополя.

Анапа. Самым солнечным и уютным курортом на Черном море считается именно этот город. В регионе есть множество оздоровительных лагерей и санаториев. Анапа не зря считается детским курортом: она находится в бухте, поэтому там нет сильных ветров, пляжи песчаные, а вдоль берега тянется отмель. Добраться можно самолетом в Сочи, Ставрополь или Минеральные воды. Оттуда — автобусом или электричкой до курорта.

Калининградская область. Она омывается Балтийским морем, а, значит, в регионе не слишком теплая погода. Лучшие курорты региона — Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский, Куршская и Балтийская косы. Добраться можно самолетом до Калининграда.



Ранее стало известно, что россияне стали выбирать новые направления для отдыха внутри РФ. В число 20 популярных направлений для летнего отпуска россиян вошли Москва, Казань, Калининград и Махачкала, которые никогда не пользовались большим спросом в это время года.