Житель Челябинска утонул в реке Миасс

Мужчина утонул в 50 метрах от берега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске местный житель утонул в реке Миасс при купании. Несчастный случай произошел недалеко от дома №6 по улице Российской, сообщил источник URA.RU.

«Мужчина 1987 года рождения начала тонуть в 50 метрах от берега. Это случилось вечером 16 июня. Его тело извлекли из реки Миасс», — сообщил источник.

В СУ СКР по Челябинской области рассказали, что проводят проверку по данному инциденту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Копейске при купании в водоеме «Пески» утонул юноша. Погибшему было 17 лет.