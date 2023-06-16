16 июня 2023

Житель Челябинска утонул в реке Миасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак Купаться запрещено. Челябинск, знак, купаться запрещено, река миасс
Мужчина утонул в 50 метрах от берега Фото:

В Челябинске местный житель утонул в реке Миасс при купании. Несчастный случай произошел недалеко от дома №6 по улице Российской, сообщил источник URA.RU.

«Мужчина 1987 года рождения начала тонуть в 50 метрах от берега. Это случилось вечером 16 июня. Его тело извлекли из реки Миасс», — сообщил источник.

В СУ СКР по Челябинской области рассказали, что проводят проверку по данному инциденту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Копейске при купании в водоеме «Пески» утонул юноша. Погибшему было 17 лет.

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В Челябинске местный житель утонул в реке Миасс при купании. Несчастный случай произошел недалеко от дома №6 по улице Российской, сообщил источник URA.RU. «Мужчина 1987 года рождения начала тонуть в 50 метрах от берега. Это случилось вечером 16 июня. Его тело извлекли из реки Миасс», — сообщил источник. В СУ СКР по Челябинской области рассказали, что проводят проверку по данному инциденту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Копейске при купании в водоеме «Пески» утонул юноша. Погибшему было 17 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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