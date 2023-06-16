Житель Челябинска утонул в реке Миасс

Мужчина утонул в 50 метрах от берега
В Челябинске местный житель утонул в реке Миасс при купании. Несчастный случай произошел недалеко от дома №6 по улице Российской, сообщил источник URA.RU.
«Мужчина 1987 года рождения начала тонуть в 50 метрах от берега. Это случилось вечером 16 июня. Его тело извлекли из реки Миасс», — сообщил источник.
В СУ СКР по Челябинской области рассказали, что проводят проверку по данному инциденту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Копейске при купании в водоеме «Пески» утонул юноша. Погибшему было 17 лет.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!