Челябинскому минздраву предъявили неустойку в споре из-за цвета кресел бормашин

С минздрава хотят взыскать неустойку за спорную технику для лечения зубов Фото: Алиса Курганская © URA.RU

Поставщик стоматологического оборудования в клиники Челябинской области, компания «ДенталГрупп» потребовала от минздрава уплаты неустойки. Как URA.RU пояснил директор фирмы Сергей Козинский, долг возник после процесса по поводу поставки техники со спорными цветами кресел и бормашин.

«ООО „ДенталГрупп“ обратилось с исковым заявлением к министерству здравоохранения региона. Требует взыскать по госконтракту неустойку», — сообщается в определении суда. Компания «ДенталГрупп» ждет от минздрава уплаты неустойки из-за несоответствия цветов бормашин и кресел.

По словам Козинского, 5,8 млн рублей суммы по основному спору, который завершился в феврале 2023 года, минздрав уже уплатил. Теперь компания намеревается взыскать сумму неустойки, определенной контрактом. Всего было поставлено 14 установок KLT-6210. Технику отправили в поликлиники челябинских муниципалитетов, где ее задействовали по прямому назначению.

Подозрения у заказчика вызвало то, что, согласно инструкции, оборудование выпускают в двух исполнениях: белый корпус с красными креслом и серый корпус с голубым креслом. Учреждения минздрава летом 2021 года получили технику с белым корпусом, но голубыми, а не красными, креслами. При этом партнер китайского производителя в России, компания «Дентакс», заверил: другое цветовое решение функционал не изменило. В процессе спора созданная комиссия вышла на место работы одной из установок. Проверка технических характеристик выявила их соответствие требуемым.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. Ответов на вопросы к моменту публикации в редакцию не поступало.