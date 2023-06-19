Губернатор Махонин отменил свой коронавирусный указ

19 июня 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин окончательно освободил пермяков от масок Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал документ, которым отменил свой указ, вводящий обязательное ношение медицинских масок в медицинских и социальных учреждениях. Он действовал с 31 августа 2022 года. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья. «Признать утратившим силу указ губернатора Пермского края от 31 августа 2022 г. № 85 „О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае“. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 июня 2023 года», — говорится в документе. Указ от 2022 года обязывал носить маски в медицинских и социальных учреждениях. Также он рекомендовал надевать их в других общественных местах и транспорте.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал документ, которым отменил свой указ, вводящий обязательное ношение медицинских масок в медицинских и социальных учреждениях. Он действовал с 31 августа 2022 года. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья. «Признать утратившим силу указ губернатора Пермского края от 31 августа 2022 г. № 85 „О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае“. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 июня 2023 года», — говорится в документе. Указ от 2022 года обязывал носить маски в медицинских и социальных учреждениях. Также он рекомендовал надевать их в других общественных местах и транспорте.