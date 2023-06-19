Губернатор Махонин отменил свой коронавирусный указ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин окончательно освободил пермяков от масок Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал документ, которым отменил свой указ, вводящий обязательное ношение медицинских масок в медицинских и социальных учреждениях. Он действовал с 31 августа 2022 года. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья.

«Признать утратившим силу указ губернатора Пермского края от 31 августа 2022 г. № 85 „О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае“. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 июня 2023 года», — говорится в документе.

Указ от 2022 года обязывал носить маски в медицинских и социальных учреждениях. Также он рекомендовал надевать их в других общественных местах и транспорте.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал документ, которым отменил свой указ, вводящий обязательное ношение медицинских масок в медицинских и социальных учреждениях. Он действовал с 31 августа 2022 года. Документ опубликован на сайте правительства Прикамья. «Признать утратившим силу указ губернатора Пермского края от 31 августа 2022 г. № 85 „О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае“. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 июня 2023 года», — говорится в документе. Указ от 2022 года обязывал носить маски в медицинских и социальных учреждениях. Также он рекомендовал надевать их в других общественных местах и транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...