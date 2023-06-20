Омбудсмен ХМАО обратилась в прокуратуру по поводу выплат бойцу СВО

Военная прокуратура Омского гарнизона проверит правильность оплаты боевых дней бойцу СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уполномоченным по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Натальей Стребковой направлено обращение в военную прокуратуру Омского гарнизона о проверке правильности документирования и оплаты боевых дней бойцу СВО из Кондинского района (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба окружного омбудсмена.

«К уполномоченному по правам человека в автономном округе обратилась житель Кондинского района в интересах супруга, являющегося военнослужащим, с просьбой оказать содействие в проведении проверки правильности документирования боевых дней военнослужащего и оплаты по ним. Действуя в интересах военнослужащего, уполномоченным инициировано проведение проверки военной прокуратурой Омского гарнизона», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале.

Со слов заявительницы, с момента призыва ее супруг находится в зоне СВО на первой «линии фронта». Однако по документам воинской части за период несения военной службы он был в различных субъектах Российской Федерации.

Ранее URA.RU сообщало, что Омский военкомат пытается призвать на срочную службу студента из ХМАО, вопреки законодательству о военной службе. Обращение молодого человека взято в работу омбудсменом ХМАО Натальей Стребковой.