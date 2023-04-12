12 апреля 2023

Омский военкомат пытается призвать студента из ХМАО, брат которого погиб на СВО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии, военная шапка
Студента из ХМАО, у которого на СВО погиб брат, пытаются призвать в армию Фото:

В Омске военный комиссариат настаивает на призыве на срочную службу студента из ХМАО, брат которого погиб в ходе специальной военной операции, вопреки законодательству о военной службе. Источник, близкий к семье погибшего, сообщил, что военкомат мотивирует призыв тем, что у молодого человека и погибшего разные отцы.

«Молодой человек уже воспользовался отсрочкой, когда учился в колледже. Однако его и не должны призвать, потому что он остался последним ребенком у матери — старший брат погиб зимой, защищая Донбасс. Однако военком мотивирует отказ тем, что у погибшего и его брата неполнородное родство», — сообщил инсайдер.

Корреспонденту URA.RU удалось связаться с матерью призывника. Она попросила сохранить анонимность и подтвердила, что ее сын действительно получил повестку. «Мой старший сын погиб в зоне СВО, и я не хочу терять последнего ребенка. Однако нам отказывают. Судьба моей семьи должна решиться в конце апреля», — рассказала женщина.

Журналист агентства связался по этому вопросу с уполномоченным по правам человека в ХМАО Натальей Стребковой. Она сообщила, что обращение студента взято аппаратом омбудсмена в работу. «Мне известна ситуация, в защиту военнослужащего я уже предприняла ряд мер. Надеюсь на положительное разрешение вопроса», — добавила Стребкова.

В военный комиссариат Омска направлен журналистский запрос. На момент публикации новости ответ на него не был получен.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Омске военный комиссариат настаивает на призыве на срочную службу студента из ХМАО, брат которого погиб в ходе специальной военной операции, вопреки законодательству о военной службе. Источник, близкий к семье погибшего, сообщил, что военкомат мотивирует призыв тем, что у молодого человека и погибшего разные отцы. «Молодой человек уже воспользовался отсрочкой, когда учился в колледже. Однако его и не должны призвать, потому что он остался последним ребенком у матери — старший брат погиб зимой, защищая Донбасс. Однако военком мотивирует отказ тем, что у погибшего и его брата неполнородное родство», — сообщил инсайдер. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с матерью призывника. Она попросила сохранить анонимность и подтвердила, что ее сын действительно получил повестку. «Мой старший сын погиб в зоне СВО, и я не хочу терять последнего ребенка. Однако нам отказывают. Судьба моей семьи должна решиться в конце апреля», — рассказала женщина. Журналист агентства связался по этому вопросу с уполномоченным по правам человека в ХМАО Натальей Стребковой. Она сообщила, что обращение студента взято аппаратом омбудсмена в работу. «Мне известна ситуация, в защиту военнослужащего я уже предприняла ряд мер. Надеюсь на положительное разрешение вопроса», — добавила Стребкова. В военный комиссариат Омска направлен журналистский запрос. На момент публикации новости ответ на него не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...