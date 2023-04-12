Омский военкомат пытается призвать студента из ХМАО, брат которого погиб на СВО. Инсайд

13 апреля 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Студента из ХМАО, у которого на СВО погиб брат, пытаются призвать в армию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Омске военный комиссариат настаивает на призыве на срочную службу студента из ХМАО, брат которого погиб в ходе специальной военной операции, вопреки законодательству о военной службе. Источник, близкий к семье погибшего, сообщил, что военкомат мотивирует призыв тем, что у молодого человека и погибшего разные отцы. «Молодой человек уже воспользовался отсрочкой, когда учился в колледже. Однако его и не должны призвать, потому что он остался последним ребенком у матери — старший брат погиб зимой, защищая Донбасс. Однако военком мотивирует отказ тем, что у погибшего и его брата неполнородное родство», — сообщил инсайдер. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с матерью призывника. Она попросила сохранить анонимность и подтвердила, что ее сын действительно получил повестку. «Мой старший сын погиб в зоне СВО, и я не хочу терять последнего ребенка. Однако нам отказывают. Судьба моей семьи должна решиться в конце апреля», — рассказала женщина. Журналист агентства связался по этому вопросу с уполномоченным по правам человека в ХМАО Натальей Стребковой. Она сообщила, что обращение студента взято аппаратом омбудсмена в работу. «Мне известна ситуация, в защиту военнослужащего я уже предприняла ряд мер. Надеюсь на положительное разрешение вопроса», — добавила Стребкова. В военный комиссариат Омска направлен журналистский запрос. На момент публикации новости ответ на него не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Омске военный комиссариат настаивает на призыве на срочную службу студента из ХМАО, брат которого погиб в ходе специальной военной операции, вопреки законодательству о военной службе. Источник, близкий к семье погибшего, сообщил, что военкомат мотивирует призыв тем, что у молодого человека и погибшего разные отцы. «Молодой человек уже воспользовался отсрочкой, когда учился в колледже. Однако его и не должны призвать, потому что он остался последним ребенком у матери — старший брат погиб зимой, защищая Донбасс. Однако военком мотивирует отказ тем, что у погибшего и его брата неполнородное родство», — сообщил инсайдер. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с матерью призывника. Она попросила сохранить анонимность и подтвердила, что ее сын действительно получил повестку. «Мой старший сын погиб в зоне СВО, и я не хочу терять последнего ребенка. Однако нам отказывают. Судьба моей семьи должна решиться в конце апреля», — рассказала женщина. Журналист агентства связался по этому вопросу с уполномоченным по правам человека в ХМАО Натальей Стребковой. Она сообщила, что обращение студента взято аппаратом омбудсмена в работу. «Мне известна ситуация, в защиту военнослужащего я уже предприняла ряд мер. Надеюсь на положительное разрешение вопроса», — добавила Стребкова. В военный комиссариат Омска направлен журналистский запрос. На момент публикации новости ответ на него не был получен.