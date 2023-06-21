Челябинский фонд «Защитники Отечества» предлагает ветеранам СВО заняться адаптивным спортом

Ветераны могут выбирать из 25 видов спорта (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Челябинский филиал госфонда «Защитники Отечества» предлагает ветеранам СВО проходить реабилитацию спортом. Организация подписала 21 июня соглашение о сотрудничестве с «Региональным центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» и «Спортивной школой по адаптивным видам спорта» Челябинска, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.

«Ветераны СВО могут проходить реабилитацию через физкультуру и спорт. Для этого желающим нужно всего лишь обратиться в фонд. Руководитель отделения Галина Гаврилова 21 июня подписала соглашение о сотрудничестве с директором „Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области“ Павлом Титовым и директором „Спортивной школы по адаптивным видам спорта“ Челябинска Вадимом Алешкиным», — уточнили в пресс-службе.

С изъявившими желание свяжутся специалисты из центров параспорта, все объяснят, пригласят на мастер-классы, при необходимости приедут домой. В учреждениях числится около 50 квалифицированных тренеров, которые работают со всеми видами ограничений здоровья. Ветераны могут выбирать из 25 видов спорта: от тхэквондо до баскетбола. Они сами примут решение, на каком уровне будут заниматься, вплоть до уровня профессионального параспорта.

В Челябинске 30 мая губернатор региона Алексей Текслер открыл филиал фонда «Защитники Отечества». Он создан по инициативе президента РФ Владимира Путина для комплексной помощи и поддержки ветеранов СВО и их семей в режиме «одного окна».

Вадим Алешкин и Галина Гаврилова подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-служба фонда