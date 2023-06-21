Украинское СМИ сообщило об отступлении ВСУ в Донбассе

Одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступило от своих позиций на краснолиманском направлении в ДНР.
«От части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить», — сказал источник «Украинской правды». Он уточнил, что ВС РФ смогли штурмом отбить позиции в районе населенного пункта Дибровы.
Ранее стало известно, что ВС РФ сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп в ДНР. Экс-министр безопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал, что переломным моментом в СВО станет сдача в плен офицеров ВСУ. По его словам, это будет означать, что украинская армия находится в критическом состоянии.
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