Украинское СМИ сообщило об отступлении ВСУ в Донбассе

«Украинская правда»: неподготовленное подразделение ВСУ отступило под Красным Лиманом

21 июня 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

ВСУ отступили от позиции в Красном Лимане, сообщают украинские СМИ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступило от своих позиций на краснолиманском направлении в ДНР. «От части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить», — сказал источник «Украинской правды». Он уточнил, что ВС РФ смогли штурмом отбить позиции в районе населенного пункта Дибровы. Ранее стало известно, что ВС РФ сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп в ДНР. Экс-министр безопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал, что переломным моментом в СВО станет сдача в плен офицеров ВСУ. По его словам, это будет означать, что украинская армия находится в критическом состоянии.

Одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступило от своих позиций на краснолиманском направлении в ДНР. «От части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить», — сказал источник «Украинской правды». Он уточнил, что ВС РФ смогли штурмом отбить позиции в районе населенного пункта Дибровы. Ранее стало известно, что ВС РФ сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп в ДНР. Экс-министр безопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал, что переломным моментом в СВО станет сдача в плен офицеров ВСУ. По его словам, это будет означать, что украинская армия находится в критическом состоянии.