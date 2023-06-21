МО РФ: Украина продолжает наступать на трех направлениях

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
ВС России успешно отражают атаки противника, отметили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ. Там отметили, что российская армия успешно отражает атаки противника.

«В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях», — заявили в министерстве обороны. Текст брифинга опубликован в telegram-канале ведомства.

При этом российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области. Там же ВС РФ нанесли огневое поражение колоннам резервов ВСУ, выдвигавшимся к населенным пунктам Лобковое и Каменское. На донецком направлении ВС России отразили десять атак в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка в ДНР.

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Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ. Там отметили, что российская армия успешно отражает атаки противника. «В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях», — заявили в министерстве обороны. Текст брифинга опубликован в telegram-канале ведомства. При этом российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области. Там же ВС РФ нанесли огневое поражение колоннам резервов ВСУ, выдвигавшимся к населенным пунктам Лобковое и Каменское. На донецком направлении ВС России отразили десять атак в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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