МО РФ: Украина продолжает наступать на трех направлениях

21 июня 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

ВС России успешно отражают атаки противника, отметили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ. Там отметили, что российская армия успешно отражает атаки противника. «В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях», — заявили в министерстве обороны. Текст брифинга опубликован в telegram-канале ведомства. При этом российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области. Там же ВС РФ нанесли огневое поражение колоннам резервов ВСУ, выдвигавшимся к населенным пунктам Лобковое и Каменское. На донецком направлении ВС России отразили десять атак в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка в ДНР.

Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ. Там отметили, что российская армия успешно отражает атаки противника. «В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях», — заявили в министерстве обороны. Текст брифинга опубликован в telegram-канале ведомства. При этом российские военные отразили две атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области. Там же ВС РФ нанесли огневое поражение колоннам резервов ВСУ, выдвигавшимся к населенным пунктам Лобковое и Каменское. На донецком направлении ВС России отразили десять атак в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка в ДНР.