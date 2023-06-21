Свердловские власти заплатят мальчику, которого искусала бродячая собака

Власти Карпинска заплатят искусанному собакой свердловскому мальчику 100 тысяч рублей

22 июня 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Собака напала на мальчика, когда он собирал листья для гербария Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Карпинска (Свердловская область) обещали заплатить 100 тысяч рублей мальчику, на которого набросилась бродячая собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Администрация муниципалитета обязалась выплатить законному представителю несовершеннолетнего денежную компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Стороны пришли к мировому соглашению. Собака напала на ребенка около шахматного клуба в Карпинске в середине сентября 2022 года. Она вцепилась в руку мальчика, когда он собирал с черемухи листья для гербария. Ребенок никак не провоцировал собаку и даже не заметил ее до момента нападения.

Власти Карпинска (Свердловская область) обещали заплатить 100 тысяч рублей мальчику, на которого набросилась бродячая собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Администрация муниципалитета обязалась выплатить законному представителю несовершеннолетнего денежную компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Стороны пришли к мировому соглашению. Собака напала на ребенка около шахматного клуба в Карпинске в середине сентября 2022 года. Она вцепилась в руку мальчика, когда он собирал с черемухи листья для гербария. Ребенок никак не провоцировал собаку и даже не заметил ее до момента нападения.