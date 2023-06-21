21 июня 2023

Свердловские власти заплатят мальчику, которого искусала бродячая собака

Власти Карпинска заплатят искусанному собакой свердловскому мальчику 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, собака, пес, алабай, охрана
Собака напала на мальчика, когда он собирал листья для гербария Фото:

Власти Карпинска (Свердловская область) обещали заплатить 100 тысяч рублей мальчику, на которого набросилась бродячая собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Администрация муниципалитета обязалась выплатить законному представителю несовершеннолетнего денежную компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Стороны пришли к мировому соглашению.

Собака напала на ребенка около шахматного клуба в Карпинске в середине сентября 2022 года. Она вцепилась в руку мальчика, когда он собирал с черемухи листья для гербария. Ребенок никак не провоцировал собаку и даже не заметил ее до момента нападения.

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Власти Карпинска (Свердловская область) обещали заплатить 100 тысяч рублей мальчику, на которого набросилась бродячая собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Администрация муниципалитета обязалась выплатить законному представителю несовершеннолетнего денежную компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Стороны пришли к мировому соглашению. Собака напала на ребенка около шахматного клуба в Карпинске в середине сентября 2022 года. Она вцепилась в руку мальчика, когда он собирал с черемухи листья для гербария. Ребенок никак не провоцировал собаку и даже не заметил ее до момента нападения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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