Екатеринбуржцам предложили сыграть в спектакле на 300-летии Екатеринбурга

Репетиции и мастер-классы пройдут в июле Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Жителям Екатеринбурга предлагают стать актерами и сыграть в исторической реконструкции, которая будет показана на 300-летии города. Информация о наборе появилась на сайте юбилея города и в социальных сетях детско-юношеского центра «Созвездие».

«В честь 300-летия Екатеринбурга в Литквартале состоятся несколько исторических реконструкций. Прямо сейчас проходит набор актеров массовых сцен для этих постановок», — сообщают представители «Созвездия».

Принять участие в реконструкции сможет любой желающий. Екатеринбуржцы могут выбрать эпоху, которая им больше всего приходится по душе. Первый сюжет коснется первого праздника в Екатеринбурге — празднования дня святой Екатерины в 1723 году, второй — посещения императором Александром I Екатеринбурга в 1824 году, третий — прибытия декабристов в 1826 года, среди которых был друг и однокурсник поэта Александра Пушкина Иван Пущин. Четвертый сюжет посвятят началу профессионального театра на Урале в 1843 году, пятый — советской эпохе (конец 1920-х — начало 1930-х годов).

В июне начнется разработка декораций и костюмов, в июле пройдут репетиции, а 18 и 19 августа зрителям представят сами постановки. Чтобы подать заявку на участие, горожанам нужно заполнить анкету на сайте 300-летия Екатеринбурга и дождаться ответа от организаторов, затем актеров попросят подготовить костюм для спектакля и посетить мастер-классы.