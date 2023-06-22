РЕН ТВ: организовавший преступное сообщество генерал МВД Сугробов вышел из колонии

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Дениса Сугробова вывезли с территории колонии в строгой секретности, заявил источник Фото:

Бывший глава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов, вышел из колонии. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Денис Сугробов вышел из колонии», — передает слова источника РЕН ТВ. Источник добавил, что выезд с территории исправительного учреждения был организован в строгой конфиденциальности. Сотрудники колонии предоставили все условия для того, чтобы экс-генерал не столкнулся с прессой. Его вывезли на иномарке без номеров с тонированными стеклами, заключил источник

Как сообщалось ранее на URA.RU, бывший генерал МВД Денис Сугробов был осужден по статье «организация преступного сообщества». Изначально ему было назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, передают «Дни.ру». Однако приговор был пересмотрен Верховным судом России и смягчен до 12 лет.

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Бывший глава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов, вышел из колонии. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Денис Сугробов вышел из колонии», — передает слова источника РЕН ТВ. Источник добавил, что выезд с территории исправительного учреждения был организован в строгой конфиденциальности. Сотрудники колонии предоставили все условия для того, чтобы экс-генерал не столкнулся с прессой. Его вывезли на иномарке без номеров с тонированными стеклами, заключил источник Как сообщалось ранее на URA.RU, бывший генерал МВД Денис Сугробов был осужден по статье «организация преступного сообщества». Изначально ему было назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, передают «Дни.ру». Однако приговор был пересмотрен Верховным судом России и смягчен до 12 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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