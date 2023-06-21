21 июня 2023

Синоптик Пулин пообещал свердловчанам возвращение теплой погоды

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В ближайшие пару дней в Свердловскую область придет теплая погода, заявил синоптик Алексей Пулин Фото:

На территории Свердловской области воздух начнет постепенно прогреваться, дневная температура будет ощутимо выше, чем в предыдущие два дня. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин.

«В Свердловской области воздух начнет прогреваться, причем не только на высотах, но при прояснениях и вблизи земной поверхности. Так, дневная температура будет ощутимо выше, чем 20 и 21 июня», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». При этом, он отметил, что в регионе сохранятся небольшие дожди.

Температура воздуха 22 июня в Свердловской области днем составит 12-17 градусов тепла. В Екатеринбурге будет облачно, возможен небольшой дождь, днем воздух может прогреться до 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ближайшие пару дней Свердловскую область ожидает аномально холодная погода. В «Ночь музыки», 23 июня, в Екатеринбурге дождей не ожидается, раскрыла URA.RU синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.

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На территории Свердловской области воздух начнет постепенно прогреваться, дневная температура будет ощутимо выше, чем в предыдущие два дня. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. «В Свердловской области воздух начнет прогреваться, причем не только на высотах, но при прояснениях и вблизи земной поверхности. Так, дневная температура будет ощутимо выше, чем 20 и 21 июня», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». При этом, он отметил, что в регионе сохранятся небольшие дожди. Температура воздуха 22 июня в Свердловской области днем составит 12-17 градусов тепла. В Екатеринбурге будет облачно, возможен небольшой дождь, днем воздух может прогреться до 15 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ближайшие пару дней Свердловскую область ожидает аномально холодная погода. В «Ночь музыки», 23 июня, в Екатеринбурге дождей не ожидается, раскрыла URA.RU синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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