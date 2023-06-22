Под Челябинском нашли мертвой девушку-подростка

Сообщение поступило в полицию вечером 22 июня
Тело 16-летней девушки обнаружили в деревне Сухоруково (Челябинская область). Об этом сообщил URA.RU 23 июня источник в правоохранительных органах.
«ЧП произошло в Еткульском районе вечером 22 июня. Девушку нашли мертвой в хозпостройке одной из усадеб в Сухоруково. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следователи», — рассказал инсайдер.
По его словам, погибшая считалась неблагополучной и состояла на соответствующем учете в полиции. В пресс-службе управления СКР по региону воздержались от комментариев.
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