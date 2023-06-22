22 июня 2023

Под Челябинском нашли мертвой девушку-подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
Сообщение поступило в полицию вечером 22 июня Фото:

Тело 16-летней девушки обнаружили в деревне Сухоруково (Челябинская область). Об этом сообщил URA.RU 23 июня источник в правоохранительных органах.

«ЧП произошло в Еткульском районе вечером 22 июня. Девушку нашли мертвой в хозпостройке одной из усадеб в Сухоруково. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следователи», — рассказал инсайдер.

По его словам, погибшая считалась неблагополучной и состояла на соответствующем учете в полиции. В пресс-службе управления СКР по региону воздержались от комментариев.

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Тело 16-летней девушки обнаружили в деревне Сухоруково (Челябинская область). Об этом сообщил URA.RU 23 июня источник в правоохранительных органах. «ЧП произошло в Еткульском районе вечером 22 июня. Девушку нашли мертвой в хозпостройке одной из усадеб в Сухоруково. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следователи», — рассказал инсайдер. По его словам, погибшая считалась неблагополучной и состояла на соответствующем учете в полиции. В пресс-службе управления СКР по региону воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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