ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

23 июня 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров сообщил о передаче новой партии истребителей Су-35С российским ВКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С передана российским Воздушно-космическим силам (ВКС). Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов», — заявил Мантуров. Его слова приводят на сайте правительства РФ . Мантуров отметил, что истребители Су-35С являются лучшими оперативно-тактическими самолетами в мире. Они могут выполнять большой спектр задач. Самолеты были одобрены техническими службами, были проведены все заводские испытания. Уточняется, что каждый истребитель протестировали в воздухе в разных режимах работы. Ранее в декабре 2022 года Минобороны РФ получили партию самолетов Су-35С от авиационного предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, который принадлежит «Ростеху». Они могут уничтожать объекты, которые защищены системами ПВО. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

Поставка многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С передана российским Воздушно-космическим силам (ВКС). Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов», — заявил Мантуров. Его слова приводят на сайте правительства РФ. Мантуров отметил, что истребители Су-35С являются лучшими оперативно-тактическими самолетами в мире. Они могут выполнять большой спектр задач. Самолеты были одобрены техническими службами, были проведены все заводские испытания. Уточняется, что каждый истребитель протестировали в воздухе в разных режимах работы. Ранее в декабре 2022 года Минобороны РФ получили партию самолетов Су-35С от авиационного предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, который принадлежит «Ростеху». Они могут уничтожать объекты, которые защищены системами ПВО. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.