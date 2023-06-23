ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, су-35
Денис Мантуров сообщил о передаче новой партии истребителей Су-35С российским ВКС Фото:
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Поставка многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С передана российским Воздушно-космическим силам (ВКС). Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов», — заявил Мантуров. Его слова приводят на сайте правительства РФ.

Мантуров отметил, что истребители Су-35С являются лучшими оперативно-тактическими самолетами в мире. Они могут выполнять большой спектр задач.

Самолеты были одобрены техническими службами, были проведены все заводские испытания. Уточняется, что каждый истребитель протестировали в воздухе в разных режимах работы.

Ранее в декабре 2022 года Минобороны РФ получили партию самолетов Су-35С от авиационного предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, который принадлежит «Ростеху». Они могут уничтожать объекты, которые защищены системами ПВО. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

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Поставка многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С передана российским Воздушно-космическим силам (ВКС). Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов», — заявил Мантуров. Его слова приводят на сайте правительства РФ. Мантуров отметил, что истребители Су-35С являются лучшими оперативно-тактическими самолетами в мире. Они могут выполнять большой спектр задач. Самолеты были одобрены техническими службами, были проведены все заводские испытания. Уточняется, что каждый истребитель протестировали в воздухе в разных режимах работы. Ранее в декабре 2022 года Минобороны РФ получили партию самолетов Су-35С от авиационного предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, который принадлежит «Ростеху». Они могут уничтожать объекты, которые защищены системами ПВО. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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