ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

Поставка многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С передана российским Воздушно-космическим силам (ВКС). Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов», — заявил Мантуров. Его слова приводят на сайте
Мантуров отметил, что истребители Су-35С являются лучшими оперативно-тактическими самолетами в мире. Они могут выполнять большой спектр задач.
Самолеты были одобрены техническими службами, были проведены все заводские испытания. Уточняется, что каждый истребитель протестировали в воздухе в разных режимах работы.
Ранее в декабре 2022 года Минобороны РФ получили партию самолетов Су-35С от авиационного предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, который принадлежит «Ростеху». Они могут уничтожать объекты, которые защищены системами ПВО. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.
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