Российские военные летчики получили новую партию уникальных истребителей. Фото, видео

03 декабря 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Су-35С предназначен для уничтожения объектов инфраструктуры, защищенных ПВО, а также воздушных и наземных целей Фото: пресс-служба ПАО «ОАК» Минобороны России получило новую партию истребителей Су-35С от авиационного предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, принадлежащего «Ростеху». Они позволяют уничтожать объекты, защищенные системами ПВО. Об этом сообщили на сайте правительства РФ. Су-35С — многофункциональные истребители поколения 4++. «Такая техника предназначена для уничтожения объектов инфраструктуры, защищенных системами ПВО, а также воздушных и наземных целей», — говорится в сообщении . Фото: пресс-служба ПАО «ОАК» «Промышленность не подводит, в частности, авиакластер „Ростеха“ обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание, и восстановление летной годности действующего парка, оперативно реагируя на запросы вооруженных сил», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что были построены новые объекты производственной инфраструктуры, а также улучшены технологические мощности. «Сегодня эти инвестиции работают на решение задач специальной военной операции и укрепление обороноспособности нашей страны», — отметил министр. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что мощности производства авиационных заводов загружены, так как «Ростех» точно в сроки обеспечивает потребности министерства обороны в современных авиационных комплексах. «Для выполнения производственных программ сегодня на предприятиях продолжается техперевооружение и дооснащение необходимым оборудованием. В ближайшие годы по группе ОАК нам необходимо привлечь более 12 тысяч новых работников», — заключил генеральный директор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минобороны России получило новую партию истребителей Су-35С от авиационного предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, принадлежащего «Ростеху». Они позволяют уничтожать объекты, защищенные системами ПВО. Об этом сообщили на сайте правительства РФ. Су-35С — многофункциональные истребители поколения 4++. «Такая техника предназначена для уничтожения объектов инфраструктуры, защищенных системами ПВО, а также воздушных и наземных целей», — говорится в сообщении. «Промышленность не подводит, в частности, авиакластер „Ростеха“ обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание, и восстановление летной годности действующего парка, оперативно реагируя на запросы вооруженных сил», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что были построены новые объекты производственной инфраструктуры, а также улучшены технологические мощности. «Сегодня эти инвестиции работают на решение задач специальной военной операции и укрепление обороноспособности нашей страны», — отметил министр. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что мощности производства авиационных заводов загружены, так как «Ростех» точно в сроки обеспечивает потребности министерства обороны в современных авиационных комплексах. «Для выполнения производственных программ сегодня на предприятиях продолжается техперевооружение и дооснащение необходимым оборудованием. В ближайшие годы по группе ОАК нам необходимо привлечь более 12 тысяч новых работников», — заключил генеральный директор.