Российские военные летчики получили новую партию уникальных истребителей. Фото, видео

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Су-35С предназначен для уничтожения объектов инфраструктуры, защищенных ПВО, а также воздушных и наземных целей Фото:

Минобороны России получило новую партию истребителей Су-35С от авиационного предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, принадлежащего «Ростеху». Они позволяют уничтожать объекты, защищенные системами ПВО. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

Су-35С — многофункциональные истребители поколения 4++. «Такая техника предназначена для уничтожения объектов инфраструктуры, защищенных системами ПВО, а также воздушных и наземных целей», — говорится в сообщении.

Фото:

«Промышленность не подводит, в частности, авиакластер „Ростеха“ обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание, и восстановление летной годности действующего парка, оперативно реагируя на запросы вооруженных сил», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что были построены новые объекты производственной инфраструктуры, а также улучшены технологические мощности. «Сегодня эти инвестиции работают на решение задач специальной военной операции и укрепление обороноспособности нашей страны», — отметил министр.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что мощности производства авиационных заводов загружены, так как «Ростех» точно в сроки обеспечивает потребности министерства обороны в современных авиационных комплексах. «Для выполнения производственных программ сегодня на предприятиях продолжается техперевооружение и дооснащение необходимым оборудованием. В ближайшие годы по группе ОАК нам необходимо привлечь более 12 тысяч новых работников», — заключил генеральный директор.

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Минобороны России получило новую партию истребителей Су-35С от авиационного предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, принадлежащего «Ростеху». Они позволяют уничтожать объекты, защищенные системами ПВО. Об этом сообщили на сайте правительства РФ. Су-35С — многофункциональные истребители поколения 4++. «Такая техника предназначена для уничтожения объектов инфраструктуры, защищенных системами ПВО, а также воздушных и наземных целей», — говорится в сообщении. «Промышленность не подводит, в частности, авиакластер „Ростеха“ обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание, и восстановление летной годности действующего парка, оперативно реагируя на запросы вооруженных сил», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что были построены новые объекты производственной инфраструктуры, а также улучшены технологические мощности. «Сегодня эти инвестиции работают на решение задач специальной военной операции и укрепление обороноспособности нашей страны», — отметил министр. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что мощности производства авиационных заводов загружены, так как «Ростех» точно в сроки обеспечивает потребности министерства обороны в современных авиационных комплексах. «Для выполнения производственных программ сегодня на предприятиях продолжается техперевооружение и дооснащение необходимым оборудованием. В ближайшие годы по группе ОАК нам необходимо привлечь более 12 тысяч новых работников», — заключил генеральный директор.
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