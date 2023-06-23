В ФСБ назвали заявление Пригожина ударом в спину

Заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — это удар в спину вооруженным силам РФ. Об этом заявили в ФСБ России. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке по тыловым позициям ЧВК «Вагнер».
«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются „ударом в спину“ российским военнослужащим, воюющими с профашисткими украинскими силами», — приводит заявление ФСБ РИА «Новости». В ведомстве призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы основателя вооруженного формирования. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ «Вооруженный мятеж».
Ранее Минобороны РФ опровергло заявление основателя ЧВК «Вагнер» об ударе по тыловым позициям его формирования. В ведомстве назвали эти сообщения провокацией. Пригожин пригрозил уничтожать российские блокпосты и авиацию. О ситуации уведомили президента РФ Владимира Путина.
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