23 июня 2023

В ФСБ назвали заявление Пригожина ударом в спину

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
В ФСБ просят бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Евгения Пригожина Фото:
новость из сюжета
Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — это удар в спину вооруженным силам РФ. Об этом заявили в ФСБ России. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке по тыловым позициям ЧВК «Вагнер».

«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются „ударом в спину“ российским военнослужащим, воюющими с профашисткими украинскими силами», — приводит заявление ФСБ РИА «Новости». В ведомстве призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы основателя вооруженного формирования. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ «Вооруженный мятеж».

Ранее Минобороны РФ опровергло заявление основателя ЧВК «Вагнер» об ударе по тыловым позициям его формирования. В ведомстве назвали эти сообщения провокацией. Пригожин пригрозил уничтожать российские блокпосты и авиацию. О ситуации уведомили президента РФ Владимира Путина.

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Заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — это удар в спину вооруженным силам РФ. Об этом заявили в ФСБ России. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке по тыловым позициям ЧВК «Вагнер». «Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются „ударом в спину“ российским военнослужащим, воюющими с профашисткими украинскими силами», — приводит заявление ФСБ РИА «Новости». В ведомстве призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы основателя вооруженного формирования. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ «Вооруженный мятеж». Ранее Минобороны РФ опровергло заявление основателя ЧВК «Вагнер» об ударе по тыловым позициям его формирования. В ведомстве назвали эти сообщения провокацией. Пригожин пригрозил уничтожать российские блокпосты и авиацию. О ситуации уведомили президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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