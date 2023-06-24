Пермского зека накажут за попытку дать взятку и купить наркотики у сотрудника колонии

25 июня 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Заключенный пытался подкупить инспектора колонии и приобрести наркотики Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае заключенного одной из колонии ждет суд после того, как он попытался купить наркотики через сотрудника исправительного учреждения, предлагая взятку. Об этом сообщили в СУ СКРФ по Пермскому краю. «Обвиняемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, <…> обратился к одному из сотрудников ГУФСИН, предложив ему взятку в сумме в размере 12 тысяч рублей за передачу ему наркотических средств. Сотрудник ГУФСИН от совершения этих действий отказался, после передачи взятки обвиняемый был задержан», — указано на сайте ведомства. Уголовное дело в скором времени будет передано в суд на рассмотрение. Ранее сообщалось, что в Магнитогорске (Челябинская область) сотрудника исправительного учреждения задержали с наркотиками. По информации источника URA.RU в силовых структурах, сотрудник ГУФСИН планировал продать запрещенные вещества заключенным.

В Пермском крае заключенного одной из колонии ждет суд после того, как он попытался купить наркотики через сотрудника исправительного учреждения, предлагая взятку. Об этом сообщили в СУ СКРФ по Пермскому краю. «Обвиняемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, <…> обратился к одному из сотрудников ГУФСИН, предложив ему взятку в сумме в размере 12 тысяч рублей за передачу ему наркотических средств. Сотрудник ГУФСИН от совершения этих действий отказался, после передачи взятки обвиняемый был задержан», — указано на сайте ведомства. Уголовное дело в скором времени будет передано в суд на рассмотрение. Ранее сообщалось, что в Магнитогорске (Челябинская область) сотрудника исправительного учреждения задержали с наркотиками. По информации источника URA.RU в силовых структурах, сотрудник ГУФСИН планировал продать запрещенные вещества заключенным.