24 июня 2023
23 июня 2023

Пермского зека накажут за попытку дать взятку и купить наркотики у сотрудника колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, зона, колония, тюрьма, уфсин, итк, иту, штаб колонии
Заключенный пытался подкупить инспектора колонии и приобрести наркотики Фото:

В Пермском крае заключенного одной из колонии ждет суд после того, как он попытался купить наркотики через сотрудника исправительного учреждения, предлагая взятку. Об этом сообщили в СУ СКРФ по Пермскому краю.

«Обвиняемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, <…> обратился к одному из сотрудников ГУФСИН, предложив ему взятку в сумме в размере 12 тысяч рублей за передачу ему наркотических средств. Сотрудник ГУФСИН от совершения этих действий отказался, после передачи взятки обвиняемый был задержан», — указано на сайте ведомства. Уголовное дело в скором времени будет передано в суд на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске (Челябинская область) сотрудника исправительного учреждения задержали с наркотиками. По информации источника URA.RU в силовых структурах, сотрудник ГУФСИН планировал продать запрещенные вещества заключенным.

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В Пермском крае заключенного одной из колонии ждет суд после того, как он попытался купить наркотики через сотрудника исправительного учреждения, предлагая взятку. Об этом сообщили в СУ СКРФ по Пермскому краю. «Обвиняемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, <…> обратился к одному из сотрудников ГУФСИН, предложив ему взятку в сумме в размере 12 тысяч рублей за передачу ему наркотических средств. Сотрудник ГУФСИН от совершения этих действий отказался, после передачи взятки обвиняемый был задержан», — указано на сайте ведомства. Уголовное дело в скором времени будет передано в суд на рассмотрение. Ранее сообщалось, что в Магнитогорске (Челябинская область) сотрудника исправительного учреждения задержали с наркотиками. По информации источника URA.RU в силовых структурах, сотрудник ГУФСИН планировал продать запрещенные вещества заключенным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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