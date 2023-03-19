19 марта 2023
18 марта 2023

В Магнитогорске сотрудника колонии поймали с наркотиками для заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зона, заключение, магнитогорск, исправительная колония 18, ик 18
При задержании у инспектора ИК-18 обнаружили почти пять граммов наркотика Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудника исправительной колонии №18 поймали с наркотиками. Как 20 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, инспектор хотел продать вещества заключенным.

«Заключенные договорились с инспектором о доставке наркотиков на зону. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228.1 УК РФ», — рассказал источник.

По данным URA.RU, инспектор пытался пронести заключенным почти пять граммов мефедрона. Сейчас он водворен в ИВС.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что преступление было раскрыто сотрудниками оперативного отдела исправительного учреждения совместно с УФСБ по региону и ОНК УМВД РФ по Магнитогорску. По данному факту проводится служебная проверка.

Ранее сотрудники колонии в Кыштыме не пустили на зону партию наркотиков, которую спрятали в плавленом сыре. Вещества были обнаружены при обыске. В отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 228 УК РФ.

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В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудника исправительной колонии №18 поймали с наркотиками. Как 20 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, инспектор хотел продать вещества заключенным. «Заключенные договорились с инспектором о доставке наркотиков на зону. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228.1 УК РФ», — рассказал источник. По данным URA.RU, инспектор пытался пронести заключенным почти пять граммов мефедрона. Сейчас он водворен в ИВС. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что преступление было раскрыто сотрудниками оперативного отдела исправительного учреждения совместно с УФСБ по региону и ОНК УМВД РФ по Магнитогорску. По данному факту проводится служебная проверка. Ранее сотрудники колонии в Кыштыме не пустили на зону партию наркотиков, которую спрятали в плавленом сыре. Вещества были обнаружены при обыске. В отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 228 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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