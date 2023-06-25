Магнитогорцы производили наркотики в магазине автозапчастей

Подозреваемые заключены под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два брата из Магнитогорска Челябинской области производили запрещенные вещества в магазине автозапчастей. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«В Магнитогорске полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Задержанными оказались братья 1983 и 1984 годов рождения. В машине, на которой они передвигались, обнаружили 280 граммов спайса», — сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Место, где магнитогорцы изготавливали наркотики, было оборудовано под магазин автозапчастей. Во время обыска помещения было изъято 200 граммов гашиша и еще более 20 граммов спайса, и упаковочные материалы. Общая масса запрещенных веществ составила 500 граммов. Задержанные планировали сбывать наркотики через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемые заключены под стражу.