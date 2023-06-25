25 июня 2023

Пермским родителям предложили следить за детьми, чтобы уберечь их от наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, ребенок, телефон, интернет, мобильник, игра
Особое внимание стоит уделить тому, с кем ребенок общается в интернете Фото:

Для того, чтобы уберечь ребенка от совершения преступления в сфере торговли наркотиками необходимо иметь с ним хорошие отношения и знать, чем он занимается в интернете. Такое мнение озвучил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Федюк во время пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией.

«Для того, чтобы уберечь ребенка нужно иметь с ним доверительные отношения. Надо видеть, чем он занимается в интернете. Необходимо наладить общение с ребенком таким образом, чтобы он рассказывал обо всех подозрительных сообщениях, которые поступают с предложением легкого заработка», — пояснил Федюк.

Он также отметил, что преступники пользуются тем, что дети много времени проводят в интернете и пытаются втянуть несовершеннолетних в наркобизнес путем переписки в социальных сетях или популярных мессенджерах. Организаторы преступных групп называют юных закладчиков «пушечным мясом» из-за того, что подростков быстро ловит полиция и отправляет в тюрьму, а владельцы наркобизнеса при этом успевают заработать.

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Для того, чтобы уберечь ребенка от совершения преступления в сфере торговли наркотиками необходимо иметь с ним хорошие отношения и знать, чем он занимается в интернете. Такое мнение озвучил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Федюк во время пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией. «Для того, чтобы уберечь ребенка нужно иметь с ним доверительные отношения. Надо видеть, чем он занимается в интернете. Необходимо наладить общение с ребенком таким образом, чтобы он рассказывал обо всех подозрительных сообщениях, которые поступают с предложением легкого заработка», — пояснил Федюк. Он также отметил, что преступники пользуются тем, что дети много времени проводят в интернете и пытаются втянуть несовершеннолетних в наркобизнес путем переписки в социальных сетях или популярных мессенджерах. Организаторы преступных групп называют юных закладчиков «пушечным мясом» из-за того, что подростков быстро ловит полиция и отправляет в тюрьму, а владельцы наркобизнеса при этом успевают заработать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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