Пермским родителям предложили следить за детьми, чтобы уберечь их от наркотиков

Для того, чтобы уберечь ребенка от совершения преступления в сфере торговли наркотиками необходимо иметь с ним хорошие отношения и знать, чем он занимается в интернете. Такое мнение озвучил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Федюк во время пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией.
«Для того, чтобы уберечь ребенка нужно иметь с ним доверительные отношения. Надо видеть, чем он занимается в интернете. Необходимо наладить общение с ребенком таким образом, чтобы он рассказывал обо всех подозрительных сообщениях, которые поступают с предложением легкого заработка», — пояснил Федюк.
Он также отметил, что преступники пользуются тем, что дети много времени проводят в интернете и пытаются втянуть несовершеннолетних в наркобизнес путем переписки в социальных сетях или популярных мессенджерах. Организаторы преступных групп называют юных закладчиков «пушечным мясом» из-за того, что подростков быстро ловит полиция и отправляет в тюрьму, а владельцы наркобизнеса при этом успевают заработать.
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