Экс-глава челябинского облизбиркома стал топ-менеджером военного завода

Бывший руководитель избиркома Челябинской области Сергей Обертас назначен советником гендиректора оборонного завода «Полет». Эту информацию подтвердил 27 июня URA.RU он сам.
«Да, действительно, я занял должность советника гендиректора. Буду заниматься развитием локальных проектов. Также буду координировать проект создания технопарка», — сообщил URA.RU Обертас.
Производство радиоэлектронных компонентов предполагается развернуть на базе индустриального парка «Малая Сосновка». Проект стартует в 2024 году, а сам технопарк «Полета» начнет функционировать год спустя.
Облизбиркомом Обертас руководил с 2016 года, входя в так называемую «магнитогорскую команду» губернатора Бориса Дубровского. В 2021 году, при ротации состава комиссии, его сменил в этом качестве экс-замгубернатора по внутренней политике Евгений Голицын.
Завод «Полет» расположен в Челябинке и производит аэродромное оборудование и компоненты радиолокаторов для гражданской и военной авиации. В апреле Александра Нестерова, руководившего предприятием с 2018 года, корпорация Ростех заменила на бывшего депутата гордумы Челябинска, экс-управляющего филиалом банка «Северный морской путь» Дмитрия Довженко.
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