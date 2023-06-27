Экс-глава челябинского облизбиркома стал топ-менеджером военного завода

27 июня 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Сергей Обертас радикально сменил амплуа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший руководитель избиркома Челябинской области Сергей Обертас назначен советником гендиректора оборонного завода «Полет». Эту информацию подтвердил 27 июня URA.RU он сам. «Да, действительно, я занял должность советника гендиректора. Буду заниматься развитием локальных проектов. Также буду координировать проект создания технопарка», — сообщил URA.RU Обертас. Производство радиоэлектронных компонентов предполагается развернуть на базе индустриального парка «Малая Сосновка». Проект стартует в 2024 году, а сам технопарк «Полета» начнет функционировать год спустя. Облизбиркомом Обертас руководил с 2016 года, входя в так называемую «магнитогорскую команду» губернатора Бориса Дубровского. В 2021 году, при ротации состава комиссии, его сменил в этом качестве экс-замгубернатора по внутренней политике Евгений Голицын. Завод «Полет» расположен в Челябинке и производит аэродромное оборудование и компоненты радиолокаторов для гражданской и военной авиации. В апреле Александра Нестерова, руководившего предприятием с 2018 года, корпорация Ростех заменила на бывшего депутата гордумы Челябинска, экс-управляющего филиалом банка «Северный морской путь» Дмитрия Довженко.

Бывший руководитель избиркома Челябинской области Сергей Обертас назначен советником гендиректора оборонного завода «Полет». Эту информацию подтвердил 27 июня URA.RU он сам. «Да, действительно, я занял должность советника гендиректора. Буду заниматься развитием локальных проектов. Также буду координировать проект создания технопарка», — сообщил URA.RU Обертас. Производство радиоэлектронных компонентов предполагается развернуть на базе индустриального парка «Малая Сосновка». Проект стартует в 2024 году, а сам технопарк «Полета» начнет функционировать год спустя. Облизбиркомом Обертас руководил с 2016 года, входя в так называемую «магнитогорскую команду» губернатора Бориса Дубровского. В 2021 году, при ротации состава комиссии, его сменил в этом качестве экс-замгубернатора по внутренней политике Евгений Голицын. Завод «Полет» расположен в Челябинке и производит аэродромное оборудование и компоненты радиолокаторов для гражданской и военной авиации. В апреле Александра Нестерова, руководившего предприятием с 2018 года, корпорация Ростех заменила на бывшего депутата гордумы Челябинска, экс-управляющего филиалом банка «Северный морской путь» Дмитрия Довженко.