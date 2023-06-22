Челябинский завод вновь попал под санкции ЕС

Предприятие «Полет» включили в 11 санкционный список Евросоюза

23 июня 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Евросоюз продолжил давление на челябинские предприятия Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Челябинский радиозавод «Полет» включен в 11 пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована 23 июня на официальном сайте ЕС. В списке предприятие значится под номером 179. «Полет» выпускает радиолокационное оборудование и системы обеспечения взлета и посадки для аэродромов. Эта техника может использоваться как в гражданской, так и в военной авиации. «В приложении перечислены физические или юридические лица, организации или органы, входящие в состав военно-промышленного комплекса России или которые имеют коммерческие или иные связи с ними. Эти физические или юридические лица, организации или органы способствуют военно-техническому совершенствованию России», — говорится в документе, в список которого попал «Полет». В декабре 2022 года «Полет», наряду с автозаводом «Урал» из Миасса, был включен в девятый санкционный список ЕС. Всего в обновленный пакет санкций включены 71 россиянин и 34 компании из РФ.

Челябинский радиозавод «Полет» включен в 11 пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована 23 июня на официальном сайте ЕС. В списке предприятие значится под номером 179. «Полет» выпускает радиолокационное оборудование и системы обеспечения взлета и посадки для аэродромов. Эта техника может использоваться как в гражданской, так и в военной авиации. «В приложении перечислены физические или юридические лица, организации или органы, входящие в состав военно-промышленного комплекса России или которые имеют коммерческие или иные связи с ними. Эти физические или юридические лица, организации или органы способствуют военно-техническому совершенствованию России», — говорится в документе, в список которого попал «Полет». В декабре 2022 года «Полет», наряду с автозаводом «Урал» из Миасса, был включен в девятый санкционный список ЕС. Всего в обновленный пакет санкций включены 71 россиянин и 34 компании из РФ.