Челябинский завод вновь попал под санкции ЕС

Челябинский радиозавод «Полет» включен в 11 пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована 23 июня на официальном сайте ЕС.
В списке предприятие значится под номером 179. «Полет» выпускает радиолокационное оборудование и системы обеспечения взлета и посадки для аэродромов. Эта техника может использоваться как в гражданской, так и в военной авиации.
«В приложении перечислены физические или юридические лица, организации или органы, входящие в состав военно-промышленного комплекса России или которые имеют коммерческие или иные связи с ними. Эти физические или юридические лица, организации или органы способствуют военно-техническому совершенствованию России», — говорится в документе, в список которого попал «Полет».
В декабре 2022 года «Полет», наряду с автозаводом «Урал» из Миасса, был включен в девятый санкционный список ЕС. Всего в обновленный пакет санкций включены 71 россиянин и 34 компании из РФ.
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