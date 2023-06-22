22 июня 2023

Челябинский завод вновь попал под санкции ЕС

Предприятие «Полет» включили в 11 санкционный список Евросоюза
© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз продолжил давление на челябинские предприятия Фото:
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Челябинский радиозавод «Полет» включен в 11 пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована 23 июня на официальном сайте ЕС.

В списке предприятие значится под номером 179. «Полет» выпускает радиолокационное оборудование и системы обеспечения взлета и посадки для аэродромов. Эта техника может использоваться как в гражданской, так и в военной авиации.

«В приложении перечислены физические или юридические лица, организации или органы, входящие в состав военно-промышленного комплекса России или которые имеют коммерческие или иные связи с ними. Эти физические или юридические лица, организации или органы способствуют военно-техническому совершенствованию России», — говорится в документе, в список которого попал «Полет».

В декабре 2022 года «Полет», наряду с автозаводом «Урал» из Миасса, был включен в девятый санкционный список ЕС. Всего в обновленный пакет санкций включены 71 россиянин и 34 компании из РФ.

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Челябинский радиозавод «Полет» включен в 11 пакет санкций Евросоюза. Информация об этом опубликована 23 июня на официальном сайте ЕС. В списке предприятие значится под номером 179. «Полет» выпускает радиолокационное оборудование и системы обеспечения взлета и посадки для аэродромов. Эта техника может использоваться как в гражданской, так и в военной авиации. «В приложении перечислены физические или юридические лица, организации или органы, входящие в состав военно-промышленного комплекса России или которые имеют коммерческие или иные связи с ними. Эти физические или юридические лица, организации или органы способствуют военно-техническому совершенствованию России», — говорится в документе, в список которого попал «Полет». В декабре 2022 года «Полет», наряду с автозаводом «Урал» из Миасса, был включен в девятый санкционный список ЕС. Всего в обновленный пакет санкций включены 71 россиянин и 34 компании из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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