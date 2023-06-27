Мэрия утвердила изменения в проекте нового микрорайона в Курчатовском районе Челябинска. В будущем ЖК в границах Комсомольского проспекта и улицы профессора Благих, который будет построен около микрорайона «Парковый», появятся два строительных объекта и административное здание, сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах Краснопольского проспекта, северо-западной границы ГСК „Вояж“, улицы Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. В части 1 (скрин) и 2 (скрин) земельных участков. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.
Согласно пояснительной записке, в проект будут добавлены два двухэтажных объекта спортивного назначения, обеспечивающие занятия спортом в закрытых помещениях. Площадь застройки зданий составит 1640 квадратных метров. Общая площадь — 3000 квадратных метров. Также будет построено здание управляющей компании. Площадь его застройки составит от 100 до 250 квадратных метров. Общая площадь — от 80 до 200 квадратных метров. Инициатором проекта и застройщиком является компания ООО СЗ «БМ-Групп», связанная с девелопером «Икар».
Ранее мэрия утвердила проект строительства нового микрорайона на северо-западе рядом с ЖК «Парковый». В Курчатовском районе появится современный жилой комплекс с высотками, торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест.
В будущем ЖК в границах Комсомольского проспекта и улицы профессора Благих, который будет построен около микрорайона «Парковый», появятся два строительных объекта и административное здание
Скрин: сайт Администрации г. Челябинск
В проект будут добавлены два двухэтажных объекта спортивного назначения, площадь их застройки составит 1640 квадратных метров
Скрин: публичная кадастровая карта
Также будет построено здание управляющей компании, площадь его застройки составит от 100 до 250 квадратных метров
Мэрия утвердила изменения в проекте нового микрорайона в Курчатовском районе Челябинска. В будущем ЖК в границах Комсомольского проспекта и улицы профессора Благих, который будет построен около микрорайона «Парковый», появятся два строительных объекта и административное здание, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах Краснопольского проспекта, северо-западной границы ГСК „Вояж“, улицы Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. В части 1 (скрин) и 2 (скрин) земельных участков. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Согласно пояснительной записке, в проект будут добавлены два двухэтажных объекта спортивного назначения, обеспечивающие занятия спортом в закрытых помещениях. Площадь застройки зданий составит 1640 квадратных метров. Общая площадь — 3000 квадратных метров. Также будет построено здание управляющей компании. Площадь его застройки составит от 100 до 250 квадратных метров. Общая площадь — от 80 до 200 квадратных метров. Инициатором проекта и застройщиком является компания ООО СЗ «БМ-Групп», связанная с девелопером «Икар». Ранее мэрия утвердила проект строительства нового микрорайона на северо-западе рядом с ЖК «Парковый». В Курчатовском районе появится современный жилой комплекс с высотками, торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест.