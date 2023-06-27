Мэрия Челябинска утвердила изменения в проекте нового микрорайона на северо-западе

В проект будущего микрорайона добавили три новых здания Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия утвердила изменения в проекте нового микрорайона в Курчатовском районе Челябинска. В будущем ЖК в границах Комсомольского проспекта и улицы профессора Благих, который будет построен около микрорайона «Парковый», появятся два строительных объекта и административное здание, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах Краснопольского проспекта, северо-западной границы ГСК „Вояж“, улицы Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. В части 1 (скрин) и 2 (скрин) земельных участков. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Согласно пояснительной записке, в проект будут добавлены два двухэтажных объекта спортивного назначения, обеспечивающие занятия спортом в закрытых помещениях. Площадь застройки зданий составит 1640 квадратных метров. Общая площадь — 3000 квадратных метров. Также будет построено здание управляющей компании. Площадь его застройки составит от 100 до 250 квадратных метров. Общая площадь — от 80 до 200 квадратных метров. Инициатором проекта и застройщиком является компания ООО СЗ «БМ-Групп», связанная с девелопером «Икар».

Ранее мэрия утвердила проект строительства нового микрорайона на северо-западе рядом с ЖК «Парковый». В Курчатовском районе появится современный жилой комплекс с высотками, торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест.

В будущем ЖК в границах Комсомольского проспекта и улицы профессора Благих, который будет построен около микрорайона «Парковый», появятся два строительных объекта и административное здание Скрин: сайт Администрации г. Челябинск

В проект будут добавлены два двухэтажных объекта спортивного назначения, площадь их застройки составит 1640 квадратных метров Скрин: публичная кадастровая карта

Также будет построено здание управляющей компании, площадь его застройки составит от 100 до 250 квадратных метров Скрин: публичная кадастровая карта