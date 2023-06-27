Мэрия Челябинска решила, как будет выглядеть новый микрорайон на северо-западе. Скрин

Мэрия Челябинска утвердила изменения в проекте нового микрорайона на северо-западе
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Строительство школы в 145 микрорайоне. Магнитогорск, крыша, подъемный кран, стройка
В проект будущего микрорайона добавили три новых здания Фото:

Мэрия утвердила изменения в проекте нового микрорайона в Курчатовском районе Челябинска. В будущем ЖК в границах Комсомольского проспекта и улицы профессора Благих, который будет построен около микрорайона «Парковый», появятся два строительных объекта и административное здание, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах Краснопольского проспекта, северо-западной границы ГСК „Вояж“, улицы Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. В части 1 (скрин) и 2 (скрин) земельных участков. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Согласно пояснительной записке, в проект будут добавлены два двухэтажных объекта спортивного назначения, обеспечивающие занятия спортом в закрытых помещениях. Площадь застройки зданий составит 1640 квадратных метров. Общая площадь — 3000 квадратных метров. Также будет построено здание управляющей компании. Площадь его застройки составит от 100 до 250 квадратных метров. Общая площадь — от 80 до 200 квадратных метров. Инициатором проекта и застройщиком является компания ООО СЗ «БМ-Групп», связанная с девелопером «Икар».

Ранее мэрия утвердила проект строительства нового микрорайона на северо-западе рядом с ЖК «Парковый». В Курчатовском районе появится современный жилой комплекс с высотками, торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест.

В будущем ЖК в границах Комсомольского проспекта и улицы профессора Благих, который будет построен около микрорайона «Парковый», появятся два строительных объекта и административное здание
В будущем ЖК в границах Комсомольского проспекта и улицы профессора Благих, который будет построен около микрорайона «Парковый», появятся два строительных объекта и административное здание
В проект будут добавлены два двухэтажных объекта спортивного назначения, площадь их застройки составит 1640 квадратных метров
В проект будут добавлены два двухэтажных объекта спортивного назначения, площадь их застройки составит 1640 квадратных метров
Также будет построено здание управляющей компании, площадь его застройки составит от 100 до 250 квадратных метров
Также будет построено здание управляющей компании, площадь его застройки составит от 100 до 250 квадратных метров
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Мэрия утвердила изменения в проекте нового микрорайона в Курчатовском районе Челябинска. В будущем ЖК в границах Комсомольского проспекта и улицы профессора Благих, который будет построен около микрорайона «Парковый», появятся два строительных объекта и административное здание, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах Краснопольского проспекта, северо-западной границы ГСК „Вояж“, улицы Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. В части 1 (скрин) и 2 (скрин) земельных участков. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Согласно пояснительной записке, в проект будут добавлены два двухэтажных объекта спортивного назначения, обеспечивающие занятия спортом в закрытых помещениях. Площадь застройки зданий составит 1640 квадратных метров. Общая площадь — 3000 квадратных метров. Также будет построено здание управляющей компании. Площадь его застройки составит от 100 до 250 квадратных метров. Общая площадь — от 80 до 200 квадратных метров. Инициатором проекта и застройщиком является компания ООО СЗ «БМ-Групп», связанная с девелопером «Икар». Ранее мэрия утвердила проект строительства нового микрорайона на северо-западе рядом с ЖК «Парковый». В Курчатовском районе появится современный жилой комплекс с высотками, торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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