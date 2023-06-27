Мэру Екатеринбурга придумали образ на выборах

27 июня 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов в последний раз участвовал в выборах в начале 1990-х Фото: Московец Илья © URA.RU Мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, который на выборах в гордуму возглавит общегородской список «Единой России», будут продвигать среди горожан как «искреннего и ресурсного», а также в роли «умной силы». Об этом URA.RU рассказал источник в резиденции губернатора, знакомый с пиар-стратегией идеологов кампании. Вместе с Орловым в тройку ЕР вошли депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Его позиционирование будет строиться на том, что он «спортсмен, меценат и федеральный политик», уточнил источник. А депутата заксо, гонщика Сергея Карякина планируют раскручивать через его молодость (32 года), патриотизм, а также через то, что он — «новое лицо» партии. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9—10 сентября. Орлов настаивает, что он сам решил возглавить список ЕР (его оппоненты говорят, что это наказание от губернатора). Для мэра это первый подобный опыт за 30 лет.

Мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, который на выборах в гордуму возглавит общегородской список «Единой России», будут продвигать среди горожан как «искреннего и ресурсного», а также в роли «умной силы». Об этом URA.RU рассказал источник в резиденции губернатора, знакомый с пиар-стратегией идеологов кампании. Вместе с Орловым в тройку ЕР вошли депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Его позиционирование будет строиться на том, что он «спортсмен, меценат и федеральный политик», уточнил источник. А депутата заксо, гонщика Сергея Карякина планируют раскручивать через его молодость (32 года), патриотизм, а также через то, что он — «новое лицо» партии. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9—10 сентября. Орлов настаивает, что он сам решил возглавить список ЕР (его оппоненты говорят, что это наказание от губернатора). Для мэра это первый подобный опыт за 30 лет.