В ХМАО водитель врезался в бетонное ограждение и погиб. Видео

28 июня 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

Машина летала со скоростью 130-150 километров в час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На участке дороги между Сургутом и Солнечным водитель на огромной скорости врезался в бетонное ограждение и погиб. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях. «Жесткое ДТП произошло на мосту не доезжая до Солнечного. Машина „Солярис“ врезалась об бетонное ограждение. Я ехал в Сургутский район. На очень высокой скорости эта машина меня обогнала после Лангепаса. Машина опрокинулась. Водитель скончался на месте, трое ранены», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Со слов людей, которые были не месте аварии, машина летала минимум со скоростью 130-150 километров в час. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается. Обновлено, 06:55: «Около 01:00 ночи, на 13 км автодороги „Сургут-Лянтор“ произошло ДТП, в котором три человека пострадали, а один погиб. Водитель „Hyundai Solaris“ не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, допустил наезд на дорожные знаки и бетонные блоки на месте проведения ремонтных работ. Причины, обстоятельства, а также личности всех участников ДТП устанавливаются», — сообщила пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре в своем telegram-канале.

На участке дороги между Сургутом и Солнечным водитель на огромной скорости врезался в бетонное ограждение и погиб. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях. «Жесткое ДТП произошло на мосту не доезжая до Солнечного. Машина „Солярис“ врезалась об бетонное ограждение. Я ехал в Сургутский район. На очень высокой скорости эта машина меня обогнала после Лангепаса. Машина опрокинулась. Водитель скончался на месте, трое ранены», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Со слов людей, которые были не месте аварии, машина летала минимум со скоростью 130-150 километров в час. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается. Обновлено, 06:55: «Около 01:00 ночи, на 13 км автодороги „Сургут-Лянтор“ произошло ДТП, в котором три человека пострадали, а один погиб. Водитель „Hyundai Solaris“ не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, допустил наезд на дорожные знаки и бетонные блоки на месте проведения ремонтных работ. Причины, обстоятельства, а также личности всех участников ДТП устанавливаются», — сообщила пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре в своем telegram-канале.