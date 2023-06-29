Shot: девятиклассник покончил с собой из-за проваленного ОГЭ

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, ученик, школа
Подросток покончил с собой после неудачи на экзамене Фото:

В городе Слободском Кировской области девятиклассник покончил жизнь самоубийством после того, как не сдал ОГЭ по математике. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Мальчика обнаружила соседка в десятом часу утра. По словам знакомых, школьник не сдал весной Основной государственный экзамен по математике, и готовился к пересдаче, из-за которой он очень сильно нервничал», — передает telegram-канал. Уточняется, что по факту инцидента началась проверка.

URA.RU направило запрос в Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировский области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В городе Слободском Кировской области девятиклассник покончил жизнь самоубийством после того, как не сдал ОГЭ по математике. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Мальчика обнаружила соседка в десятом часу утра. По словам знакомых, школьник не сдал весной Основной государственный экзамен по математике, и готовился к пересдаче, из-за которой он очень сильно нервничал», — передает telegram-канал. Уточняется, что по факту инцидента началась проверка. URA.RU направило запрос в Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировский области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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