Shot: девятиклассник покончил с собой из-за проваленного ОГЭ

29 июня 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Подросток покончил с собой после неудачи на экзамене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Слободском Кировской области девятиклассник покончил жизнь самоубийством после того, как не сдал ОГЭ по математике. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Мальчика обнаружила соседка в десятом часу утра. По словам знакомых, школьник не сдал весной Основной государственный экзамен по математике, и готовился к пересдаче, из-за которой он очень сильно нервничал», — передает telegram-канал. Уточняется, что по факту инцидента началась проверка. URA.RU направило запрос в Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировский области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В городе Слободском Кировской области девятиклассник покончил жизнь самоубийством после того, как не сдал ОГЭ по математике. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Мальчика обнаружила соседка в десятом часу утра. По словам знакомых, школьник не сдал весной Основной государственный экзамен по математике, и готовился к пересдаче, из-за которой он очень сильно нервничал», — передает telegram-канал. Уточняется, что по факту инцидента началась проверка. URA.RU направило запрос в Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировский области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.