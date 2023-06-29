Shot: девятиклассник покончил с собой из-за проваленного ОГЭ

Подросток покончил с собой после неудачи на экзамене
В городе Слободском Кировской области девятиклассник покончил жизнь самоубийством после того, как не сдал ОГЭ по математике. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«Мальчика обнаружила соседка в десятом часу утра. По словам знакомых, школьник не сдал весной Основной государственный экзамен по математике, и готовился к пересдаче, из-за которой он очень сильно нервничал», — передает telegram-канал. Уточняется, что по факту инцидента началась проверка.
URA.RU направило запрос в Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировский области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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