Мэрия Кургана изменила разметку на проспекте рядом с «Курганмашзаводом». Фото

29 июня 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

В Кургане нанесли новую разметку возле военного завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана изменила разметку на участке проспекта Машиностроителей по просьбе представителей Курганского машиностроительного завода. Мера облегчит заезд и выезд служебного транспорта на территорию завода, сообщили в telegram-канале оборонного предприятия. «Проезд через 14 КПП Курганмашзавода по проспекту Машиностроителей стал удобнее и безопаснее <…> Разрыв двойной сплошной линии у КПП при нанесении дорожной разметки предусмотрели после обращения „Курганмашзавода“ в администрацию города Кургана», — рассказали на заводе. В администрации учли просьбу предприятия и недалеко от путепровода ЖБИ нанесли прерывистую линию вместо двойной сплошной. Новая разметка позволит грузовым машинам, проезжающим на территорию завода, не совершать разворотов на загруженном городском проспекте. «Изменения положительно скажутся на логистике. Отсутствие двойной сплошной линии минимизирует аварийность, облегчит свободный проезд крупногабаритных автомобилей», — отметили сотрудники КМЗ. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам «Курганмашзавода», уходящим на пенсию, произведут дополнительные выплаты. Средства выделят тем, кто проработал на заводе беспрерывно более 20 лет. Возле Курганского машиностроительного завода изменили дорожную разметку фото: t.me/KurganmashzavodNovosti

Администрация Кургана изменила разметку на участке проспекта Машиностроителей по просьбе представителей Курганского машиностроительного завода. Мера облегчит заезд и выезд служебного транспорта на территорию завода, сообщили в telegram-канале оборонного предприятия. «Проезд через 14 КПП Курганмашзавода по проспекту Машиностроителей стал удобнее и безопаснее <…> Разрыв двойной сплошной линии у КПП при нанесении дорожной разметки предусмотрели после обращения „Курганмашзавода“ в администрацию города Кургана», — рассказали на заводе. В администрации учли просьбу предприятия и недалеко от путепровода ЖБИ нанесли прерывистую линию вместо двойной сплошной. Новая разметка позволит грузовым машинам, проезжающим на территорию завода, не совершать разворотов на загруженном городском проспекте. «Изменения положительно скажутся на логистике. Отсутствие двойной сплошной линии минимизирует аварийность, облегчит свободный проезд крупногабаритных автомобилей», — отметили сотрудники КМЗ. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам «Курганмашзавода», уходящим на пенсию, произведут дополнительные выплаты. Средства выделят тем, кто проработал на заводе беспрерывно более 20 лет.