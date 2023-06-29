Кредиторы перезапускают банкротство сына челябинского экс-губернатора

План реструктуризации долгов Александра Дубровского пересмотрит областной арбитраж

30 июня 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

У Александра Дубровского (в центре) новые неприятности Фото: Илья Московец © URA.RU Недовольные кредиторы требуют отменить план реструктуризации долгов Александра Дубровского, признанного банкротом сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел. «Заявитель просит отменить план реструктуризации гражданина Дубровского Александра Борисовича. Признать гражданина Дубровского Александра Борисовича несостоятельным (банкротом), ввести процедуру реализации его имущества. Заявление подлежит рассмотрению в судебном заседании», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области. Как следует из материалов дела, заседание состоится в августе. Дубровскому-младшему предложено заранее представить суду доказательство, что нынешний план реструктуризации исполняется в отношении всех кредиторов. Кредиторам же и финансовому управляющему должника — отзыв по исполнению плана. Заявление о своем банкротстве Дубровский-младший подал осенью 2021 года. На тот момент его долги перед кредиторами оценивали в 274 млн рублей, часть из них образовалась в рамках банкротства семейного актива — ПО «Монтажник». Сейчас кредиторы подозревают, что семья Дубровских сумела исключить часть совместного имущества из конкурсной массы. По заявлениям кредиторов областной арбитраж наложил арест на коттедж и участок Ирины Дубровской, а также на Porsche Carrera, принадлежащий дочери экс-губернатора Анне. Дубровский-старший после отставки покинул Россию. Представители его семьи отказались общаться со СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Недовольные кредиторы требуют отменить план реструктуризации долгов Александра Дубровского, признанного банкротом сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел. «Заявитель просит отменить план реструктуризации гражданина Дубровского Александра Борисовича. Признать гражданина Дубровского Александра Борисовича несостоятельным (банкротом), ввести процедуру реализации его имущества. Заявление подлежит рассмотрению в судебном заседании», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области. Как следует из материалов дела, заседание состоится в августе. Дубровскому-младшему предложено заранее представить суду доказательство, что нынешний план реструктуризации исполняется в отношении всех кредиторов. Кредиторам же и финансовому управляющему должника — отзыв по исполнению плана. Заявление о своем банкротстве Дубровский-младший подал осенью 2021 года. На тот момент его долги перед кредиторами оценивали в 274 млн рублей, часть из них образовалась в рамках банкротства семейного актива — ПО «Монтажник». Сейчас кредиторы подозревают, что семья Дубровских сумела исключить часть совместного имущества из конкурсной массы. По заявлениям кредиторов областной арбитраж наложил арест на коттедж и участок Ирины Дубровской, а также на Porsche Carrera, принадлежащий дочери экс-губернатора Анне. Дубровский-старший после отставки покинул Россию. Представители его семьи отказались общаться со СМИ.