07 апреля 2025

Челябинцам назвали цены на семена томатов

В Челябинске стоимость семян томатов доходит до 900 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость семян томатов зависит от сорта
Стоимость семян томатов зависит от сорта Фото:

В Челябинской области семена томатов продают по цене от четырех рублей за штуку. Стоимость наборов немногим превышает 900 рублей. Их в преддверии сезона дачных посадок продают садоводы на онлайн-досках объявлений.

«Предлагаю cвои сeмена 2024 года, провeрeнные нашим уpaльским климaтом, очeнь уpoжaйныe и вкуcные. Семeнa соpтовых рeдкиx тoматoв. Цена за пакетик из пяти штук 20 рублей или четыре рубля за единицу», — говорится в одном из предложений на сайте «Авито».

Автор другого объявления предлагает семена набором за 910 рублей. В нем 13 сортов по десять семян томатов-гномикoв. Их садовод собирает сама, а предпочтение отдает невысоким кустам. 

На сайте можно встретить предложения семян разных сортов помидоров. Покупателям предлагают «Морские колокольчики», «Фатер Рейн», «Индийское мясо», «Легенда Тарасенко», «Арбузик», «Засолочный деликатес» и другие виды. Товар большинство продавцов готовы отправить в другие города службой доставки. 

Как URA.RU писало ранее, челябинцам предложили семенной картофель по 35 рублей за килограмм. Его также продают с возможностью доставки до покупателя.

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В Челябинской области семена томатов продают по цене от четырех рублей за штуку. Стоимость наборов немногим превышает 900 рублей. Их в преддверии сезона дачных посадок продают садоводы на онлайн-досках объявлений. «Предлагаю cвои сeмена 2024 года, провeрeнные нашим уpaльским климaтом, очeнь уpoжaйныe и вкуcные. Семeнa соpтовых рeдкиx тoматoв. Цена за пакетик из пяти штук 20 рублей или четыре рубля за единицу», — говорится в одном из предложений на сайте «Авито». Автор другого объявления предлагает семена набором за 910 рублей. В нем 13 сортов по десять семян томатов-гномикoв. Их садовод собирает сама, а предпочтение отдает невысоким кустам.  На сайте можно встретить предложения семян разных сортов помидоров. Покупателям предлагают «Морские колокольчики», «Фатер Рейн», «Индийское мясо», «Легенда Тарасенко», «Арбузик», «Засолочный деликатес» и другие виды. Товар большинство продавцов готовы отправить в другие города службой доставки.  Как URA.RU писало ранее, челябинцам предложили семенной картофель по 35 рублей за килограмм. Его также продают с возможностью доставки до покупателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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