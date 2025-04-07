В Челябинской области семена томатов продают по цене от четырех рублей за штуку. Стоимость наборов немногим превышает 900 рублей. Их в преддверии сезона дачных посадок продают садоводы на онлайн-досках объявлений.
«Предлагаю cвои сeмена 2024 года, провeрeнные нашим уpaльским климaтом, очeнь уpoжaйныe и вкуcные. Семeнa соpтовых рeдкиx тoматoв. Цена за пакетик из пяти штук 20 рублей или четыре рубля за единицу», — говорится в одном из предложений на сайте «Авито».
Автор другого объявления предлагает семена набором за 910 рублей. В нем 13 сортов по десять семян томатов-гномикoв. Их садовод собирает сама, а предпочтение отдает невысоким кустам.
На сайте можно встретить предложения семян разных сортов помидоров. Покупателям предлагают «Морские колокольчики», «Фатер Рейн», «Индийское мясо», «Легенда Тарасенко», «Арбузик», «Засолочный деликатес» и другие виды. Товар большинство продавцов готовы отправить в другие города службой доставки.
Как URA.RU писало ранее, челябинцам предложили семенной картофель по 35 рублей за килограмм. Его также продают с возможностью доставки до покупателя.
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