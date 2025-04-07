Челябинск, как вся Россия, а также страны СНГ 12 апреля отметит День космонавтики. Горожан приглашают в межгалактическое приключение с мастер-классами, играми, викторинами и вечеринками. Юных участников научат создавать кружку-луну и расписывать печенье, а также отправят в виртуальный тур на МКС. Взрослых ждут световые представления, встречи с необычными персонажами и спортивный забег. Об этих и других космических мероприятиях — в материале URA.RU.
Для детей
Посетить мероприятия в библиотеках можно только по предварительной записи.
В кулинарной студии «Классное время» 12 апреля проведут мастер-класс из цикла «2 в 1». В рамках космической программы дети украсят росписью шкатулку в виде ракеты, а также разрисуют имбирные пряники глазурью. Стоимость развлечения — 800 рублей, начало — 12:00.
Гончарная мастерская Fabrica устроит 12 апреля мастер-класс по ручной лепке кружки-луны. Стоимость — 2,2 тысячи рублей. Длительность занятия — с 15-00 до 17:00. (12+)
Парк «Джунгли Сити» 10 апреля в 18:00 организует мастер-класс, на котором дети смогут создать свой космический образ. Стоимость — 1 350 рублей. Там же 13 апреля в 13:00 состоится космо-вечеринка. (6+)
«Доброчтение», приуроченное ко Дню космонавтики, состоится в Публичной библиотеке 12 апреля в 10:30. Юных посетителей ждет чтение по ролям, космо-игры и викторины, а также путешествие на МКС с помощью очков виртуальной реальности. Участие бесплатное. (6+)
Для всей семьи
В парке имени Тищенко 12 апреля пройдет развлекательная программа, посвященная космосу. Вход для всех свободный. Начало — 14:00. (0+)
Театр-игра «Тайны Вселенной» состоится в парке имени Терешковой. Гостей ждут игры и конкурсы. Посещение бесплатное, начало — в 17:00. (0+)
Для взрослых (18+)
В пространстве Svoboda2 11 апреля устроят космическое путешествие Space Night с диджей-сетами от российских и зарубежных артистов. Кластер также наполнится световым шоу. Стоимость проходки — 1,5 тысячи рублей. Начало в 23:00.
День космонавтики 12 апреля торжественно отметят и в ресторане «Максимилианс». Гостей ждет шоу программа с космическими персонажами, межгалактическими конкурсами и подарками. За вход потребуют 350 рублей. Вечерняя тусовка стартует в 19:00.
Спортшкола I Love Supersport 12 апреля организует забег «Бегом по орбите». Участников будет ждать пятикилометровая трасса «Быстрее кометы», веселая музыка, а также для финишировавших спортсменов — завтрак в ресторане «Оливер». Сбор бегунов назначен у спортклуба «Архитектура.тело» в 9:30. Приобрести место для участия можно за 700 рублей.
Вечеринка ECSTATIC SKY 12 апреля пройдет в школе-танцев Ladanza. Гостей мероприятия ждут исследование своего внутреннего космоса через музыку, движение и творчество. В программе: фотозоны, музыкальное путешествие по планетам, чайная зона и танцы босиком. Билеты — от 1500 рублей. Начало в 18:00.
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