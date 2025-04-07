Комплекс «Курасан» челябинского золотодобытчика признали безопасным

Перерабатывающий комплекс «Курасан» челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») Роспотребнадзор признал безопасным для окружающих. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «ЮГК», надзорное ведомство выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии.
«Перерабатывающий комплекс „Курасан“ успешно прошел проверку. Выданный документ подтверждает, что деятельность предприятия соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам, не представляет угрозы для здоровья населения», — заявили URA.RU в офисе «ЮГК».
Документ подтвердил: уровень воздействия на окружающую среду находится в рамках установленных государством норм. Одновременно компания доказала, что все меры по обеспечению безопасности работников выполняет в полном объеме.
Комплекс оснащен современными очистными сооружениями и системами управления отходами. Оборудование помогает минимизировать воздействие производства на экологию региона. Соблюдая гигиенические стандарты, «ЮГК» ведет регулярную уборку и дезинфекцию производственных помещений.
Санитарно-эпидемиологическое заключение, уверен коллектив золотодобытчика, стало важным этапом в деятельности комплекса «Курасан». Холдинг ответственно подходит к работе, стремясь соблюдать высокие экологические стандарты производства.
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