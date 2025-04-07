Комплекс «Курасан» челябинского золотодобытчика признали безопасным

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор признал соблюдение высоких экологических стандартов на комплексе «Курасан»
Роспотребнадзор признал соблюдение высоких экологических стандартов на комплексе «Курасан» Фото:

Перерабатывающий комплекс «Курасан» челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») Роспотребнадзор признал безопасным для окружающих. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «ЮГК», надзорное ведомство выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии.

«Перерабатывающий комплекс „Курасан“ успешно прошел проверку. Выданный документ подтверждает, что деятельность предприятия соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам, не представляет угрозы для здоровья населения», — заявили URA.RU в офисе «ЮГК».

Документ подтвердил: уровень воздействия на окружающую среду находится в рамках установленных государством норм. Одновременно компания доказала, что все меры по обеспечению безопасности работников выполняет в полном объеме.

Комплекс оснащен современными очистными сооружениями и системами управления отходами. Оборудование помогает минимизировать воздействие производства на экологию региона. Соблюдая гигиенические стандарты, «ЮГК» ведет регулярную уборку и дезинфекцию производственных помещений.

Санитарно-эпидемиологическое заключение, уверен коллектив золотодобытчика, стало важным этапом в деятельности комплекса «Курасан». Холдинг ответственно подходит к работе, стремясь соблюдать высокие экологические стандарты производства.

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Перерабатывающий комплекс «Курасан» челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») Роспотребнадзор признал безопасным для окружающих. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «ЮГК», надзорное ведомство выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии. «Перерабатывающий комплекс „Курасан“ успешно прошел проверку. Выданный документ подтверждает, что деятельность предприятия соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам, не представляет угрозы для здоровья населения», — заявили URA.RU в офисе «ЮГК». Документ подтвердил: уровень воздействия на окружающую среду находится в рамках установленных государством норм. Одновременно компания доказала, что все меры по обеспечению безопасности работников выполняет в полном объеме. Комплекс оснащен современными очистными сооружениями и системами управления отходами. Оборудование помогает минимизировать воздействие производства на экологию региона. Соблюдая гигиенические стандарты, «ЮГК» ведет регулярную уборку и дезинфекцию производственных помещений. Санитарно-эпидемиологическое заключение, уверен коллектив золотодобытчика, стало важным этапом в деятельности комплекса «Курасан». Холдинг ответственно подходит к работе, стремясь соблюдать высокие экологические стандарты производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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