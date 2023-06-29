Работники фонда вели прием ветеранов СВО весь день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области провел первый выездной прием в Аргаяшском районе. Ветераны спецоперации и их семьи смогли обратиться за помощью к соцкоординаторам и специалистам, сообщили в пресс-службе организации.

«Команда филиала фонда — руководители, восемь социальных координаторов, специалист по занятости, юрист и психолог — выехала в село Аргаяш. Выездной прием ветеранов СВО и их семей состоялся 28 июня с поддержкой депутата заксобрания региона Елены Тарасовой и муниципалитета», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что прием шел весь день в здании сельской администрации. Было принято более 80 обращений по разным проблемам. Команда фонда также обсудила с местными чиновниками меры поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

Филиал госфонда «Защитники Отечества» открылся в Челябинской области 30 мая. Организация учреждена по решению президента РФ Владимира Путина для поддержки и помощи ветеранам СВО и их семьям.