Госфонд «Защитники Отечества» провел первый выездной прием в челябинском районе. Фото

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Фонд Защитники Отечества. Челябинск, защитники отечества, фонд защитники отечества
Работники фонда вели прием ветеранов СВО весь день Фото:

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области провел первый выездной прием в Аргаяшском районе. Ветераны спецоперации и их семьи смогли обратиться за помощью к соцкоординаторам и специалистам, сообщили в пресс-службе организации.

«Команда филиала фонда — руководители, восемь социальных координаторов, специалист по занятости, юрист и психолог — выехала в село Аргаяш. Выездной прием ветеранов СВО и их семей состоялся 28 июня с поддержкой депутата заксобрания региона Елены Тарасовой и муниципалитета», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что прием шел весь день в здании сельской администрации. Было принято более 80 обращений по разным проблемам. Команда фонда также обсудила с местными чиновниками меры поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

Филиал госфонда «Защитники Отечества» открылся в Челябинской области 30 мая. Организация учреждена по решению президента РФ Владимира Путина для поддержки и помощи ветеранам СВО и их семьям.

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области провел первый выездной прием в Аргаяшском районе. Ветераны спецоперации и их семьи смогли обратиться за помощью к соцкоординаторам и специалистам, сообщили в пресс-службе организации. «Команда филиала фонда — руководители, восемь социальных координаторов, специалист по занятости, юрист и психолог — выехала в село Аргаяш. Выездной прием ветеранов СВО и их семей состоялся 28 июня с поддержкой депутата заксобрания региона Елены Тарасовой и муниципалитета», — уточнили в пресс-службе. Там добавили, что прием шел весь день в здании сельской администрации. Было принято более 80 обращений по разным проблемам. Команда фонда также обсудила с местными чиновниками меры поддержки ветеранов спецоперации и их семей. Филиал госфонда «Защитники Отечества» открылся в Челябинской области 30 мая. Организация учреждена по решению президента РФ Владимира Путина для поддержки и помощи ветеранам СВО и их семьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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