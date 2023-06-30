Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области на 2 июля объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) региона.

«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского центра гидрометеорологии, днем 2 июля местами на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении ЕДДС Челябинской области в telegram-канале.

Ранее синоптики сообщали, что в июле челябинцев ждет жаркая и дождливая погода. Дневные температуры будут подниматься до 30 градусов.