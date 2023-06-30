30 июня 2023

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду Фото:

В Челябинской области на 2 июля объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) региона.

«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского центра гидрометеорологии, днем 2 июля местами на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении ЕДДС Челябинской области в telegram-канале.

Ранее синоптики сообщали, что в июле челябинцев ждет жаркая и дождливая погода. Дневные температуры будут подниматься до 30 градусов.

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В Челябинской области на 2 июля объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) региона. «Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского центра гидрометеорологии, днем 2 июля местами на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении ЕДДС Челябинской области в telegram-канале. Ранее синоптики сообщали, что в июле челябинцев ждет жаркая и дождливая погода. Дневные температуры будут подниматься до 30 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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