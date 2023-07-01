В свердловском городе перекроют движение из-за праздничных мероприятий

В Верхней Салде ограничат движение транспорта в связи в празднованием 90-летия ВСМПО

02 июля 2023 в 06:19 Размер текста - 17 +

Ограничение движения продлится с 14:00 до 00:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) сегодня ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Перекрытие движения связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 90-летию ВСМПО. «Движение транспортных средств будет ограничено с 14:00 до 00:00 по улице Энгельса, от 25 Октября до К. Либкнехта. В период с 16:00 до 00:00 будет закрыта улица Энгельса от Евстигнеева до Ленина, улицы Парковая от К. Либкнехта до Ленина и К. Либкнехта от Карла Маркса до Энгельса», — сообщили на странице ГИБДД Верхней Салды «Вконтакте». Для безопасности граждан с 12:00 до 13:00 начнется эвакуация транспорта по маршруту проведения мероприятий. «Во избежание эвакуации вашего транспорта просим заранее продумать места парковки ваших автомобилей», — добавили в ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».

В Верхней Салде (Свердловская область) сегодня ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Перекрытие движения связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 90-летию ВСМПО. «Движение транспортных средств будет ограничено с 14:00 до 00:00 по улице Энгельса, от 25 Октября до К. Либкнехта. В период с 16:00 до 00:00 будет закрыта улица Энгельса от Евстигнеева до Ленина, улицы Парковая от К. Либкнехта до Ленина и К. Либкнехта от Карла Маркса до Энгельса», — сообщили на странице ГИБДД Верхней Салды «Вконтакте». Для безопасности граждан с 12:00 до 13:00 начнется эвакуация транспорта по маршруту проведения мероприятий. «Во избежание эвакуации вашего транспорта просим заранее продумать места парковки ваших автомобилей», — добавили в ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».