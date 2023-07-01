01 июля 2023

В свердловском городе перекроют движение из-за праздничных мероприятий

В Верхней Салде ограничат движение транспорта в связи в празднованием 90-летия ВСМПО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, бетонный блок, перекрытие движения, перекрытие площади
Ограничение движения продлится с 14:00 до 00:00 Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) сегодня ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Перекрытие движения связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 90-летию ВСМПО.

«Движение транспортных средств будет ограничено с 14:00 до 00:00 по улице Энгельса, от 25 Октября до К. Либкнехта. В период с 16:00 до 00:00 будет закрыта улица Энгельса от Евстигнеева до Ленина, улицы Парковая от К. Либкнехта до Ленина и К. Либкнехта от Карла Маркса до Энгельса», — сообщили на странице ГИБДД Верхней Салды «Вконтакте».

Для безопасности граждан с 12:00 до 13:00 начнется эвакуация транспорта по маршруту проведения мероприятий. «Во избежание эвакуации вашего транспорта просим заранее продумать места парковки ваших автомобилей», — добавили в ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Салде (Свердловская область) сегодня ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Перекрытие движения связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 90-летию ВСМПО. «Движение транспортных средств будет ограничено с 14:00 до 00:00 по улице Энгельса, от 25 Октября до К. Либкнехта. В период с 16:00 до 00:00 будет закрыта улица Энгельса от Евстигнеева до Ленина, улицы Парковая от К. Либкнехта до Ленина и К. Либкнехта от Карла Маркса до Энгельса», — сообщили на странице ГИБДД Верхней Салды «Вконтакте». Для безопасности граждан с 12:00 до 13:00 начнется эвакуация транспорта по маршруту проведения мероприятий. «Во избежание эвакуации вашего транспорта просим заранее продумать места парковки ваших автомобилей», — добавили в ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...