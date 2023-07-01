01 июля 2023
30 июня 2023

Ветер сорвал крышу у дворца культуры в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ураган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
Ураганный ветер повредил крышу челябинского ДК Фото:

Шквалистый ветер во время грозы сорвал крышу у ДК ЧТПЗ в Ленинском районе Челябинска. Фотографии инцидента появилась в соцсетях.

«У ДК ЧТПЗ во время дождя сорвало крышу. Был сильный ветер и гроза», — сообщил очевидец в паблике «Нетипичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители района отмечают, что крышу ДК недавно ремонтировали. Уточняется, что инцидент произошел в субботу во время сильной грозы.

Ранее в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали ветер порывами до 25 метров в секунду, сильные дожди и грозы.

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Шквалистый ветер во время грозы сорвал крышу у ДК ЧТПЗ в Ленинском районе Челябинска. Фотографии инцидента появилась в соцсетях. «У ДК ЧТПЗ во время дождя сорвало крышу. Был сильный ветер и гроза», — сообщил очевидец в паблике «Нетипичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Жители района отмечают, что крышу ДК недавно ремонтировали. Уточняется, что инцидент произошел в субботу во время сильной грозы. Ранее в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали ветер порывами до 25 метров в секунду, сильные дожди и грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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