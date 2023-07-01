Ураганный ветер повредил крышу челябинского ДК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шквалистый ветер во время грозы сорвал крышу у ДК ЧТПЗ в Ленинском районе Челябинска. Фотографии инцидента появилась в соцсетях.

«У ДК ЧТПЗ во время дождя сорвало крышу. Был сильный ветер и гроза», — сообщил очевидец в паблике «Нетипичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители района отмечают, что крышу ДК недавно ремонтировали. Уточняется, что инцидент произошел в субботу во время сильной грозы.

Ранее в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали ветер порывами до 25 метров в секунду, сильные дожди и грозы.

Паблик «Нетипичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»