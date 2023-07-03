Магнитогорцы устроили дебош в пивном магазине, не желая оплачивать товар

В Магнитогорске (Челябинская область) четверо подвыпивших местных жителей устроили дебош в пивном магазине. Как сообщили URA.RU 3 июля в пресс-службе охранной организации «Право роста», поводом стало нежелание покупателей оплачивать товар.
«Когда пришло время покинуть заведение и расплатиться за товар, мужчины стали вести себя агрессивно. Они кидались пивными кружками, попав в спину продавцу, а потом в ход пошли стулья», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.
Там отметили, что от действий мужчин пострадал кран для разлива пенного. Сейчас дальнейшую судьбу дебоширов будут решать правоохранительные органы.
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