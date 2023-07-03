Магнитогорцы устроили дебош в пивном магазине, не желая оплачивать товар

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
Дебоширы были доставлены в отдел полиции для разбирательства Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) четверо подвыпивших местных жителей устроили дебош в пивном магазине. Как сообщили URA.RU 3 июля в пресс-службе охранной организации «Право роста», поводом стало нежелание покупателей оплачивать товар.

«Когда пришло время покинуть заведение и расплатиться за товар, мужчины стали вести себя агрессивно. Они кидались пивными кружками, попав в спину продавцу, а потом в ход пошли стулья», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.

Там отметили, что от действий мужчин пострадал кран для разлива пенного. Сейчас дальнейшую судьбу дебоширов будут решать правоохранительные органы.

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В Магнитогорске (Челябинская область) четверо подвыпивших местных жителей устроили дебош в пивном магазине. Как сообщили URA.RU 3 июля в пресс-службе охранной организации «Право роста», поводом стало нежелание покупателей оплачивать товар. «Когда пришло время покинуть заведение и расплатиться за товар, мужчины стали вести себя агрессивно. Они кидались пивными кружками, попав в спину продавцу, а потом в ход пошли стулья», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации. Там отметили, что от действий мужчин пострадал кран для разлива пенного. Сейчас дальнейшую судьбу дебоширов будут решать правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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