Магнитогорцы устроили дебош в пивном магазине, не желая оплачивать товар

Дебоширы были доставлены в отдел полиции для разбирательства Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) четверо подвыпивших местных жителей устроили дебош в пивном магазине. Как сообщили URA.RU 3 июля в пресс-службе охранной организации «Право роста», поводом стало нежелание покупателей оплачивать товар.

«Когда пришло время покинуть заведение и расплатиться за товар, мужчины стали вести себя агрессивно. Они кидались пивными кружками, попав в спину продавцу, а потом в ход пошли стулья», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.

Там отметили, что от действий мужчин пострадал кран для разлива пенного. Сейчас дальнейшую судьбу дебоширов будут решать правоохранительные органы.