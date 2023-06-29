Росэнергоатом: заявления Зеленского говорят о подготовке Киевом теракта против ЗАЭС

Киев готовил теракт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), о чем свидетельствуют заявления президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Украина хотела втянуть в конфликт НАТО. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Когда включился Зеленский, иных выводов, как о подготовке к теракту на Запорожской АЭС, сделать нельзя. На мой взгляд, идет поиск возможностей, чтобы легализовать вхождение НАТО в конфликт по полной программе», — сказал Ренат Карчаа в эфире телеканала «Соловьев Live».
По мнению Карчаа, необходимы дополнительные меры по защите Запорожской АЭС. Он полагает, что Украина может нанести удары по объектам электростанции, где находятся радиоактивные материалы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке теракта на ЗАЭС. В Кремле эти утверждения назвали ложью. Глава украинской Запорожской администрации Юрий Малашко заявил о начале командно-штабных учений на случай возникновения ЧС на ЗАЭС.
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