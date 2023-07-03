Россия атакует ВСУ ракетами на трех направлениях

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Вадим Астафьев заявил, что российские силы поразили склад с боеприпасами врага Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях российской авиацией были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией „Южной“ группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — сообщил Астафьев. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что пункт 53-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен после ракетного удара реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» рядом с населенным пунктом Предтечино. По словам Астафьева, российские силы уничтожили украинский склад с боеприпасами недалеко от населенного пункта Красное.

Ранее Минобороны России сообщило, что на краснолиманском направлении был поражен опорный пункт и техника противника экипажем танка военного округа (ЦВО) с помощью нового тактического приема. Танковый экипаж уничтожил украинских бойцов, меняя тип боеприпасов быстро во время боевых действий. В Минобороны отметили, что российские военные остановили попытку ВСУ совершить удар по позициям на краснолиманском направлении, передает телеканал 360.

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На лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях российской авиацией были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Юг» Вадим Астафьев. «Авиацией „Южной“ группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — сообщил Астафьев. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что пункт 53-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен после ракетного удара реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» рядом с населенным пунктом Предтечино. По словам Астафьева, российские силы уничтожили украинский склад с боеприпасами недалеко от населенного пункта Красное. Ранее Минобороны России сообщило, что на краснолиманском направлении был поражен опорный пункт и техника противника экипажем танка военного округа (ЦВО) с помощью нового тактического приема. Танковый экипаж уничтожил украинских бойцов, меняя тип боеприпасов быстро во время боевых действий. В Минобороны отметили, что российские военные остановили попытку ВСУ совершить удар по позициям на краснолиманском направлении, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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