Россия атакует ВСУ ракетами на трех направлениях

03 июля 2023 в 08:18 Размер текста - 17 +

Вадим Астафьев заявил, что российские силы поразили склад с боеприпасами врага Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях российской авиацией были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Юг» Вадим Астафьев. «Авиацией „Южной“ группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — сообщил Астафьев. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что пункт 53-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен после ракетного удара реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» рядом с населенным пунктом Предтечино. По словам Астафьева, российские силы уничтожили украинский склад с боеприпасами недалеко от населенного пункта Красное. Ранее Минобороны России сообщило, что на краснолиманском направлении был поражен опорный пункт и техника противника экипажем танка военного округа (ЦВО) с помощью нового тактического приема. Танковый экипаж уничтожил украинских бойцов, меняя тип боеприпасов быстро во время боевых действий. В Минобороны отметили, что российские военные остановили попытку ВСУ совершить удар по позициям на краснолиманском направлении, передает телеканал 360.

На лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях российской авиацией были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Юг» Вадим Астафьев. «Авиацией „Южной“ группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — сообщил Астафьев. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что пункт 53-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен после ракетного удара реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» рядом с населенным пунктом Предтечино. По словам Астафьева, российские силы уничтожили украинский склад с боеприпасами недалеко от населенного пункта Красное. Ранее Минобороны России сообщило, что на краснолиманском направлении был поражен опорный пункт и техника противника экипажем танка военного округа (ЦВО) с помощью нового тактического приема. Танковый экипаж уничтожил украинских бойцов, меняя тип боеприпасов быстро во время боевых действий. В Минобороны отметили, что российские военные остановили попытку ВСУ совершить удар по позициям на краснолиманском направлении, передает телеканал 360.