03 июля 2023

В Перми ищут диджеев, желающих выступить на городской эспланаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Человек 2.0» в ГЦСИ. Екатеринбург, диджейский пульт, диджей
Сыграть свою музыку можно 8 и 9 июля на фестивале «Переработка» Фото:
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300-летие Перми

Пермские диджеи могут представить свое творчество на фестивале «Переработка». Поиграть на виниле приглашает Центр городской культуры, который организует в рамках праздника свой винтажный маркет.

«Мы ищем диджеев, которые будут создавать настроение в зоне нашего винтажного маркета. Если вы или ваш знакомый готовы провести это время в классном месте, в отличной компании на крутом мероприятии, пишите», — говорится на странице ЦГК в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что 8 и 9 июля на пермской эспланаде откроется блошиный рынок, где каждый сможет продать и купить винтажные вещи. Более 30 стендов развернутся в рамках фестиваля экопрактик «Переработка». Музыкальным хэдлайнером «Переработки» станет Therr Maitz с программой «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева».

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Пермские диджеи могут представить свое творчество на фестивале «Переработка». Поиграть на виниле приглашает Центр городской культуры, который организует в рамках праздника свой винтажный маркет. «Мы ищем диджеев, которые будут создавать настроение в зоне нашего винтажного маркета. Если вы или ваш знакомый готовы провести это время в классном месте, в отличной компании на крутом мероприятии, пишите», — говорится на странице ЦГК в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что 8 и 9 июля на пермской эспланаде откроется блошиный рынок, где каждый сможет продать и купить винтажные вещи. Более 30 стендов развернутся в рамках фестиваля экопрактик «Переработка». Музыкальным хэдлайнером «Переработки» станет Therr Maitz с программой «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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