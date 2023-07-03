В Перми ищут диджеев, желающих выступить на городской эспланаде

Пермские диджеи могут представить свое творчество на фестивале «Переработка». Поиграть на виниле приглашает Центр городской культуры, который организует в рамках праздника свой винтажный маркет.
«Мы ищем диджеев, которые будут создавать настроение в зоне нашего винтажного маркета. Если вы или ваш знакомый готовы провести это время в классном месте, в отличной компании на крутом мероприятии, пишите», — говорится на странице ЦГК в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что 8 и 9 июля на пермской эспланаде откроется блошиный рынок, где каждый сможет продать и купить винтажные вещи. Более 30 стендов развернутся в рамках фестиваля экопрактик «Переработка». Музыкальным хэдлайнером «Переработки» станет Therr Maitz с программой «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева».
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