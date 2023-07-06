К уборке Екатеринбурга привлекли две тысячи детей. Фото

06 июля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

После уборки Алексей Орлов пообщался с отрядом Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал детский трудовой отряд — «Орлята». Презентация прошла на набережной Исети: три десятка подростков вместе с Орловым прибрались у памятника Малышеву, передает корреспондент URA.RU. Всего в отряде около двух тысяч подростков (14-18 лет). Название, созвучное с фамилией мэра, придумал один из его заместителей. «Орлят» привлекают к поддержке порядка и чистоты в общественных пространствах. Работа — два часа в день, зарплата — около 7 тысяч рублей в месяц. С предстоящими выборами (глава Екатеринбурга — первый номер списка «Единой России») проект якобы не связан: идею Орлов вынашивал несколько лет, еще когда работал в областном правительстве. В «Орлятах» сейчас две тысячи человек. По словам мэра, он и сам трудился в школьные годы — начиная с 12 лет. Например, в составе большой группы ездил в Астрахань на сельхозработы. «Я считаю, что это важнейший элемент воспитания в молодежи бережного отношения к своему городу. Чистый, ухоженный город — это комфорт, настроение. А когда это создают наши подростки, это вдвойне важно. Потому что мы должны свой большой дом содержать в порядке. Это задача не только коммунальных служб, а всех горожан», — объяснил Орлов. Мини-субботник прошел в самом центре города Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал детский трудовой отряд — «Орлята». Презентация прошла на набережной Исети: три десятка подростков вместе с Орловым прибрались у памятника Малышеву, передает корреспондент URA.RU. Всего в отряде около двух тысяч подростков (14-18 лет). Название, созвучное с фамилией мэра, придумал один из его заместителей. «Орлят» привлекают к поддержке порядка и чистоты в общественных пространствах. Работа — два часа в день, зарплата — около 7 тысяч рублей в месяц. С предстоящими выборами (глава Екатеринбурга — первый номер списка «Единой России») проект якобы не связан: идею Орлов вынашивал несколько лет, еще когда работал в областном правительстве. В «Орлятах» сейчас две тысячи человек. По словам мэра, он и сам трудился в школьные годы — начиная с 12 лет. Например, в составе большой группы ездил в Астрахань на сельхозработы. «Я считаю, что это важнейший элемент воспитания в молодежи бережного отношения к своему городу. Чистый, ухоженный город — это комфорт, настроение. А когда это создают наши подростки, это вдвойне важно. Потому что мы должны свой большой дом содержать в порядке. Это задача не только коммунальных служб, а всех горожан», — объяснил Орлов.