Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над ребенком в свердловском лагере

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Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин взялся за дело об издевательствах над 9-летним ребенком в детском лагере Тугулымского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав воспитанника детского оздоровительного лагеря», — сказано в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что в оздоровительном лагере в Тугулымском районе подростки издевались над 9-летним мальчиком. Мать пострадавшего написала заявление в полицию.

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Глава СКР Александр Бастрыкин взялся за дело об издевательствах над 9-летним ребенком в детском лагере Тугулымского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав воспитанника детского оздоровительного лагеря», — сказано в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что в оздоровительном лагере в Тугулымском районе подростки издевались над 9-летним мальчиком. Мать пострадавшего написала заявление в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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