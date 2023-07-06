Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над ребенком в свердловском лагере

Глава СКР Александр Бастрыкин взялся за дело об издевательствах над 9-летним ребенком в детском лагере Тугулымского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав воспитанника детского оздоровительного лагеря», — сказано в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU писало, что в оздоровительном лагере в Тугулымском районе подростки издевались над 9-летним мальчиком. Мать пострадавшего написала заявление в полицию.
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