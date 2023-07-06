На полигоне в Свердловской области, инструкторы Центрального военного округа (ЦВО), имеющие боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции, готовят военнослужащих, которые заключили свой первый контракт. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
«В ходе учебного курса военнослужащие проходят теоретическую подготовку по изучению ТТХ боевых машин, отрабатывают вождение на специальном тренажерном комплексе, который имитирует движение в реальных условиях. На огневом участке инструкторы-ветераны боевых действий обучают военнослужащих элементам тактической стрельбы с учетом опыта СВО», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
После прохождения обучения военнослужащие получат свидетельства о прохождении подготовки. Они будут распределены в подразделения и вернутся в места дислокации для дальнейшего прохождения службы.
Ранее URA.RU сообщало о подготовке танкистов ЦВО на специальном полигоне. Они изучают уязвимые места техники противника, в частности немецкого танка Leopard.
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