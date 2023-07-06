06 июля 2023

Инструкторы ЦВО проводят занятия с контрактниками в Свердловской области. Видео

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, бтр, армия, военные, солдаты, оружие, военные сборы, полигон, резервисты, мобилизованные
В подготовку военных входит теоретическая и практическая часть Фото:
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На полигоне в Свердловской области, инструкторы Центрального военного округа (ЦВО), имеющие боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции, готовят военнослужащих, которые заключили свой первый контракт. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«В ходе учебного курса военнослужащие проходят теоретическую подготовку по изучению ТТХ боевых машин, отрабатывают вождение на специальном тренажерном комплексе, который имитирует движение в реальных условиях. На огневом участке инструкторы-ветераны боевых действий обучают военнослужащих элементам тактической стрельбы с учетом опыта СВО», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

После прохождения обучения военнослужащие получат свидетельства о прохождении подготовки. Они будут распределены в подразделения и вернутся в места дислокации для дальнейшего прохождения службы.

Ранее URA.RU сообщало о подготовке танкистов ЦВО на специальном полигоне. Они изучают уязвимые места техники противника, в частности немецкого танка Leopard.

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На полигоне в Свердловской области, инструкторы Центрального военного округа (ЦВО), имеющие боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции, готовят военнослужащих, которые заключили свой первый контракт. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. «В ходе учебного курса военнослужащие проходят теоретическую подготовку по изучению ТТХ боевых машин, отрабатывают вождение на специальном тренажерном комплексе, который имитирует движение в реальных условиях. На огневом участке инструкторы-ветераны боевых действий обучают военнослужащих элементам тактической стрельбы с учетом опыта СВО», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. После прохождения обучения военнослужащие получат свидетельства о прохождении подготовки. Они будут распределены в подразделения и вернутся в места дислокации для дальнейшего прохождения службы. Ранее URA.RU сообщало о подготовке танкистов ЦВО на специальном полигоне. Они изучают уязвимые места техники противника, в частности немецкого танка Leopard.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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