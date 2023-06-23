Танкист ЦВО «Метеор» учит уничтожать немецкий боевой танк Leopard. Видео

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Репетиция прохода военной техники на улице 2-я Новосибирская. Екатеринбург, военные, военная техника на марше, танкист, репетиция парада, водитель танка
В ЦВО учат уничтожать вражеские боевые машины Фото:

Командир танковой роты ЦВО с позывным «Метеор» учит танкистов уничтожать новейшие боевые машины западного производства, в частности немецкий танк Leopard. Подготовка экипажей танков проходит на одном из полигонов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Танкисты изучают уязвимые места вражеской техники. Для этого на полигоне оборудован специальный класс, где опытные инструкторы проводят теоретические занятия. На огневом рубеже в составе штатных экипажей проводится слаживание и практические стрельбы из штатного вооружения бронированных машин», — сказано в сообщении, которое опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны России.

«Наши машины способны уничтожить противника. Наши конструкторы работают, техника совершенствуется, и с новыми приборами наблюдения это становится легче и проще», — отметил командир роты «Метеор».

По словам командира танка с позывным «Заяц», российские военные тщательно изучают западную технику, особенно танки Leopard. «По поводу Leopard могу сказать то, что, конечно, мы изучали неоднократно. Узнали части, куда можно стрелять, где он может загореться. Когда мы стреляем осколочным снарядом, вся электроника у них тухнет», — сказал военный ЦВО.

Ранее URA.RU писало, что танкист «Чапай» похвалил боевую машину «Уралвагонзавода». Боец назвал танк Т-80БВМ идеальным, чтобы «охотиться» на противника по ночам.

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Командир танковой роты ЦВО с позывным «Метеор» учит танкистов уничтожать новейшие боевые машины западного производства, в частности немецкий танк Leopard. Подготовка экипажей танков проходит на одном из полигонов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Танкисты изучают уязвимые места вражеской техники. Для этого на полигоне оборудован специальный класс, где опытные инструкторы проводят теоретические занятия. На огневом рубеже в составе штатных экипажей проводится слаживание и практические стрельбы из штатного вооружения бронированных машин», — сказано в сообщении, которое опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны России. «Наши машины способны уничтожить противника. Наши конструкторы работают, техника совершенствуется, и с новыми приборами наблюдения это становится легче и проще», — отметил командир роты «Метеор». По словам командира танка с позывным «Заяц», российские военные тщательно изучают западную технику, особенно танки Leopard. «По поводу Leopard могу сказать то, что, конечно, мы изучали неоднократно. Узнали части, куда можно стрелять, где он может загореться. Когда мы стреляем осколочным снарядом, вся электроника у них тухнет», — сказал военный ЦВО. Ранее URA.RU писало, что танкист «Чапай» похвалил боевую машину «Уралвагонзавода». Боец назвал танк Т-80БВМ идеальным, чтобы «охотиться» на противника по ночам.
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