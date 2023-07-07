Активистка просит Бастрыкина наказать сотрудников свердловского детдома, где издеваются над детьми

07 июля 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Директор благотворительного фонда просит Александра Бастрыкина взять дело об издательствах в детдоме на контроль Фото: Официальный сайт Президента РФ Директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая, которая заявила об издевательствах в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН), просит председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина организовать проверку. Речь идет о детском доме в свердловском поселке Заводоуспенское. Такой информацией она поделилась с корреспондентом URA.RU. Соответсвующее заявление имеется в распоряжении редакции. «Я пять месяцев пытаюсь добиться объективного расследования преступлений в СРЦН Заводоуспенский Тугулымского района, имея на руках фотографии избитых детей, многочисленные жалобы детей об ужасном к ним отношении. Воспитатели не наказаны и до сих пор работают в госучреждении! Я прошу отстранить от работы на время проведения проверки директора СРЦН Заводоуспенский Сорокину и ее заместителя Боярских. Юридически заменить государственного опекуна для этих детей из другого СРЦН, незаинтересованного в исходе проверки. Прошу взять дело под свой контроль и изъять его из Тугулыма, передав его в СУ СК по Свердловской области для объективной проверки», — пишет в заявлении Бастрыкину Веселая. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Следственный комитет РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что активистка из Тюмени обвинила сотрудников свердловского детдома в издевательствах над сиротами. Женщина уверяет, что сотрудники госучреждения издеваются над детьми. Есть случаи избиения и использования ненормативной лексики в адрес воспитанников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая, которая заявила об издевательствах в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН), просит председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина организовать проверку. Речь идет о детском доме в свердловском поселке Заводоуспенское. Такой информацией она поделилась с корреспондентом URA.RU. Соответсвующее заявление имеется в распоряжении редакции. «Я пять месяцев пытаюсь добиться объективного расследования преступлений в СРЦН Заводоуспенский Тугулымского района, имея на руках фотографии избитых детей, многочисленные жалобы детей об ужасном к ним отношении. Воспитатели не наказаны и до сих пор работают в госучреждении! Я прошу отстранить от работы на время проведения проверки директора СРЦН Заводоуспенский Сорокину и ее заместителя Боярских. Юридически заменить государственного опекуна для этих детей из другого СРЦН, незаинтересованного в исходе проверки. Прошу взять дело под свой контроль и изъять его из Тугулыма, передав его в СУ СК по Свердловской области для объективной проверки», — пишет в заявлении Бастрыкину Веселая. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Следственный комитет РФ. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что активистка из Тюмени обвинила сотрудников свердловского детдома в издевательствах над сиротами. Женщина уверяет, что сотрудники госучреждения издеваются над детьми. Есть случаи избиения и использования ненормативной лексики в адрес воспитанников.