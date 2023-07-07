При столкновении с остановкой водитель не пострадала
В Асбесте (Свердловская область) водитель автомобиля «Тойота Марк» врезалась в остановку разрушив ее конструкцию. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Девушка, управляя автомобилем „Тойота Марк“, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие в виде остановки. Водитель была пристегнута ремнем безопасности», — рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Девушка в ДТП на пострадала. На момент ДТП была в трезвом состоянии.
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