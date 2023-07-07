07 июля 2023

В свердловском городе девушка протаранила остановку общественного транспорта. Фото

В Асбесте девушка на автомобиле «Тойота» протаранила автобусную остановку
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
При столкновении с остановкой водитель не пострадала Фото:

В Асбесте (Свердловская область) водитель автомобиля «Тойота Марк» врезалась в остановку разрушив ее конструкцию. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Девушка, управляя автомобилем „Тойота Марк“, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие в виде остановки. Водитель была пристегнута ремнем безопасности», — рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Девушка в ДТП на пострадала. На момент ДТП была в трезвом состоянии.

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В Асбесте (Свердловская область) водитель автомобиля «Тойота Марк» врезалась в остановку разрушив ее конструкцию. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «Девушка, управляя автомобилем „Тойота Марк“, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие в виде остановки. Водитель была пристегнута ремнем безопасности», — рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Девушка в ДТП на пострадала. На момент ДТП была в трезвом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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