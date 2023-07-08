Во время тренировки губернатор познакомилась с бойцами из Донецка и Кургана Фото: Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пришла на тренировку по следж-хоккею (СХК) клуба «Югра» вместе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром, чтобы лично поздравить ребят с началом нового сезона и дать напутствие на предстоящую серьезную работу. Об этом сообщил 8 июля сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.

«Наталья Владимировна поздоровалась лично с каждым игроком и тренерским штабом, представила своему коллеге нашу доблестную ледовую дружину. Также она поздравила ребят с началом нового сезона и напутствовала на предстоящую серьезную работу. Сейчас шестикратные чемпионы страны проводят тренировочный сбор. В составе сборной команды автономного округа ведут подготовку 19 человек, из них восемь спортсменов являются членами сборной команды России, еще семь входят в ее резервный состав», — сообщил Исаков в своем telegram-канале.

Во время встречи губернатор познакомилась с бойцами из Донецка и Кургана Дамиром Сабитовым и Артемом Блиновым, которые приехали в Югру проверить свои силы в следж-хоккее в рамках программы реабилитации участников СВО, реализуемой в регионе. Она поручила тренерскому штабу уделить особое внимание героям СВО, чтобы они к концу сборов уже владели санями и влились в коллектив.

Ранее URA.RU писала, что в Ханты-Мансийске прошел мастер-класс по следж-хоккею для бойцов, которые получили травмы в ходе участия в СВО. На мастер-классе профессиональные спортсмены показали бойцам начальные навыки и умения следж-хоккеистов.